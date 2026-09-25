RUSKO NEBO POSTALO LOVIŠTE ZA DRONOVE: PVO skršila neverovatnih 592 letelica
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 592 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Tverske, Tulske, Samarske i Smolenske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog i Permskog kraja, Udmurtske Republike, Republike Tatarstan, Republike Krim i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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