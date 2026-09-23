Svet

PANIKA U SVETU! Kim DŽong Un ima novo čudovište: Hipersonična raketa koju je dao Iranu je probila čak i izraelski štit?! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 21:00

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SEVERNA Koreja je objavila da je uspešno testirala novi raketni sistem koji uključuje hipersoničnu klizeću letelicu, što predstavlja najnovije u nizu ispitivanja ovakvih sistema započetih još u septembru 2021. godine.

ПАНИКА У СВЕТУ! Ким Џонг Ун има ново чудовиште: Хиперсонична ракета коју је дао Ирану је пробила чак и израелски штит?! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube

Južnokorejske snage su registrovale lansiranje dve balističke rakete kratkog dometa sa istočne obale zemlje, izveštavajući da su projektili prešli oko 450, odnosno 600 kilometara pre pada u more, što ukazuje na to da su ove letelice namenjene taktičkom sistemu kratkog dometa. Severna Koreja je 2025. godine postala prva zemlja koja je predstavila balističku raketu kratkog dometa sa klizećom letelicom, što predstavlja evoluciju dizajna rakete KN-23, dodatno optimizovanu za izbegavanje neprijateljske protivvazdušne odbrane.

Snimci koje je objavila Korejska centralna novinska agencija (KCNA) prikazuju raketu na mobilnom lanseru, kao i ekran za praćenje na kojem je oružje označeno kao „Hwasong-11Ma-1”. Čini se da je ovaj sistem evolucija severnokorejske porodice balističkih raketa kratkog dometa „Hwasong-11” (na Zapadu poznatih kao KN-23), a analitičari procenjuju da je opremljen hipersoničnom klizećom letelicom. Za razliku od konvencionalne bojeve glave balističke rakete, hipersonična klizeća letelica može da manevriše tokom završne faze leta, umesto da prati predvidljivu balističku putanju. To može otežati zadatak sistemima protivraketne odbrane, naročito u kombinaciji sa velikom brzinom i relativno niskom putanjom leta.

Državni mediji Severne Koreje opisali su novo oružje kao sredstvo od „velikog značaja” i naveli da ono sadrži „ultramodernu odbrambenu tehnologiju”. Predsedavajući vladajuće Radničke partije Koreje, Kim Džong Un, izjavio je da će ovaj razvoj ojačati borbene kapacitete zemlje, upozoravajući da će „neprijatelj i bez ikakvog objašnjenja shvatiti šta takav napredak znači”. Nova sposobnost će protivnicima zadati „neizlečivu glavobolju i naneti veoma surov i neizbežan udarac”, dodao je on.

Vrednost hipersoničnih klizećih letelica prvi put je demonstrirana u borbenim dejstvima visokog intenziteta u martu 2026. godine, kada je Iran lansirao raketu „Fattah 2” – koja u sebi sadrži takvu letelicu – na strateški važne ciljeve u Izraelu. Široko je rasprostranjeno mišljenje da je Iran uspeo da uvede ovu raketu u operativnu upotrebu zahvaljujući transferu tehnologije iz Severne Koreje. Ova dva zapadna protivnika od osamdesetih godina prošlog veka održavaju bliske odbrambene veze, prvenstveno zasnovane na transferu korejskih raketa i srodnih tehnologija. Odluka Severne Koreje da na balističke rakete kratkog dometa integriše hipersonične klizne letelice mogla bi dovesti do širokog širenja takvih sistema, pri čemu bi Rusija bila prva na redu, s obzirom na to da se u toj zemlji nastavlja nabavka velikih količina različitih tipova raketa iz ove istočnoazijske države.

militarywatchmagazine.com

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