PANIKA U SVETU! Kim DŽong Un ima novo čudovište: Hipersonična raketa koju je dao Iranu je probila čak i izraelski štit?! (VIDEO)
SEVERNA Koreja je objavila da je uspešno testirala novi raketni sistem koji uključuje hipersoničnu klizeću letelicu, što predstavlja najnovije u nizu ispitivanja ovakvih sistema započetih još u septembru 2021. godine.
Južnokorejske snage su registrovale lansiranje dve balističke rakete kratkog dometa sa istočne obale zemlje, izveštavajući da su projektili prešli oko 450, odnosno 600 kilometara pre pada u more, što ukazuje na to da su ove letelice namenjene taktičkom sistemu kratkog dometa. Severna Koreja je 2025. godine postala prva zemlja koja je predstavila balističku raketu kratkog dometa sa klizećom letelicom, što predstavlja evoluciju dizajna rakete KN-23, dodatno optimizovanu za izbegavanje neprijateljske protivvazdušne odbrane.
Državni mediji Severne Koreje opisali su novo oružje kao sredstvo od „velikog značaja” i naveli da ono sadrži „ultramodernu odbrambenu tehnologiju”. Predsedavajući vladajuće Radničke partije Koreje, Kim Džong Un, izjavio je da će ovaj razvoj ojačati borbene kapacitete zemlje, upozoravajući da će „neprijatelj i bez ikakvog objašnjenja shvatiti šta takav napredak znači”. Nova sposobnost će protivnicima zadati „neizlečivu glavobolju i naneti veoma surov i neizbežan udarac”, dodao je on.
Vrednost hipersoničnih klizećih letelica prvi put je demonstrirana u borbenim dejstvima visokog intenziteta u martu 2026. godine, kada je Iran lansirao raketu „Fattah 2” – koja u sebi sadrži takvu letelicu – na strateški važne ciljeve u Izraelu. Široko je rasprostranjeno mišljenje da je Iran uspeo da uvede ovu raketu u operativnu upotrebu zahvaljujući transferu tehnologije iz Severne Koreje. Ova dva zapadna protivnika od osamdesetih godina prošlog veka održavaju bliske odbrambene veze, prvenstveno zasnovane na transferu korejskih raketa i srodnih tehnologija. Odluka Severne Koreje da na balističke rakete kratkog dometa integriše hipersonične klizne letelice mogla bi dovesti do širokog širenja takvih sistema, pri čemu bi Rusija bila prva na redu, s obzirom na to da se u toj zemlji nastavlja nabavka velikih količina različitih tipova raketa iz ove istočnoazijske države.
militarywatchmagazine.com
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SILA PJONGJANGA NA DELU! Maršal Severne Koreje uputio JEZIVU PORUKU nakon vojnih manevara!
14. 09. 2026. u 19:48
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)