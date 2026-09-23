ZABRANA BURKI U UČIONICAMA: Italijanska premijerka počela je predizbornu kampanju najavom zakonskih rešenja oko kojih je bilo mnogo bure
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni je počela predizbornu kampanju za izbore dogodine i to na Nacionalnom festivalu omladinske grupe njene stranke Italijanska braća. Na prvom mestu je zabrana burki i nikaba u školama. Urgentnim smatra i Zakon o ograničenju broja stranih učenika u razredu, jer se stiglo do 70, čak 80 odsto njihovog prisustva, a predviđeno je maksimalno 30.
-Nezamislivo je da se u italijanskoj učionici italijanska deca osećaju priterana u ćošak, jer su manjina. Nazivanje svega ovoga integracijom je još jedna laž, pogodna laž za one koji žive od ideologije, za one koji nam drže predavanja iz dnevnih soba, a zatim šalju svoju decu u škole gde ovaj problem ne postoji. Dete mora da nauči naš jezik, razume našu kulturu, poštuje naša pravila.
-U školu će se ići sa otkrivenim licem, u Italiji niko, u ime stvarne ili zamišljene tradicije, ne može odlučiti da mlada žena treba da se krije. Rodna ravnopravnost između muškarca i žene je neosporiva, o njoj se ne može pregovarati na našim ulicama, u našim školama - u veoma oštrom tonu objavila je premijerka.
I ponosna što je objavila da će uskoro biti ukinut zakon koji je uveo termin „liceo“, a srednje tehničko-stručne škole postaju jednake vrednosti i pohađaju ih mladi istog obrazovnog nivoa.
-I gledajte, ovo kažem sa punim poznavanjem činjenica, kažem uoči izborne kampanje, u kojoj ćemo videti raznorazne alate, čuvajte se onih kojima se ne sviđa i ne vole čvrstu demokratiju, jaku Italiju i slobodnog lidera na delu. Ako mogu da vam dam savet, nemojte automatski prihvatiti ništa što vidite u narednim mesecima, a posebno ništa što ćete videti u poslednjim danima pre izbora – poručila je Melonijeva sunarodnicima.
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