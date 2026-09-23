Svet

ZABRANA BURKI U UČIONICAMA: Italijanska premijerka počela je predizbornu kampanju najavom zakonskih rešenja oko kojih je bilo mnogo bure

Milica Ostojić

23. 09. 2026. u 20:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni je počela predizbornu kampanju za izbore dogodine i to na Nacionalnom festivalu omladinske grupe njene stranke Italijanska braća. Na prvom mestu je zabrana burki i nikaba u školama. Urgentnim smatra i Zakon o ograničenju broja stranih učenika u razredu, jer se stiglo do 70, čak 80 odsto njihovog prisustva, a predviđeno je maksimalno 30.

ЗАБРАНА БУРКИ У УЧИОНИЦАМА: Италијанска премијерка почела је предизборну кампању најавом законских решења око којих је било много буре

Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

-Nezamislivo je da se u italijanskoj učionici italijanska deca osećaju priterana u ćošak, jer su manjina. Nazivanje svega ovoga integracijom je još jedna laž, pogodna laž za one koji žive od ideologije, za one koji nam drže predavanja iz dnevnih soba, a zatim šalju svoju decu u škole gde ovaj problem ne postoji. Dete mora da nauči naš jezik, razume našu kulturu, poštuje naša pravila.  

     -U školu će se ići sa otkrivenim licem, u Italiji niko, u ime stvarne ili zamišljene tradicije, ne može odlučiti da mlada žena treba da se krije. Rodna ravnopravnost između muškarca i žene je neosporiva, o njoj se ne može pregovarati na našim ulicama, u našim školama - u veoma oštrom tonu objavila je premijerka.

    I ponosna što je objavila da će uskoro biti ukinut zakon koji je uveo termin „liceo“, a srednje tehničko-stručne škole postaju jednake vrednosti i pohađaju ih mladi istog obrazovnog nivoa.   

       -I gledajte, ovo kažem sa punim poznavanjem činjenica, kažem uoči izborne kampanje, u kojoj ćemo videti raznorazne alate, čuvajte se onih kojima se ne sviđa i ne vole čvrstu demokratiju, jaku Italiju i slobodnog lidera na delu. Ako mogu da vam dam savet, nemojte automatski prihvatiti ništa što vidite u narednim mesecima, a posebno ništa što ćete videti u poslednjim danima pre izbora – poručila je Melonijeva sunarodnicima.

                                                              

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru