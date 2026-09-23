VELIKI UDARAC ZA KONKURENCIJU: Prvi KF-21 stigao u Ratno vazduhoplovstvo, Južna Koreja ulazi u elitno društvo

RATNO vazduhoplovstvo Republike Koreje (ROKAF) dobilo je svoj prvi domaći lovački avion isporukom prvog serijski proizvedenog borbenog aviona KF-21.

Foto: Vikipedia/Ministry of National Defense of the Republic of Korea

Avion sa oznakom 26-001 zvanično je predala kompanija „Korea Aerospace Industries” (KAI) u svom pogonu u Sačeonu, nakon čega je preleteo u vazduhoplovnu bazu Ječeon, koja će služiti kao prva operativna baza ovog lovca. Ova isporuka predstavlja jednu od najznačajnijih prekretnica u istoriji domaće industrije borbenih aviona; dok je KF-21 „Blok I” lovac četvrte generacije, verzija KF-21 „Blok II” ući će u upotrebu pred kraj decenije kao lovac pune pete generacije.



Napori Južne Koreje da razvije domaći lovački avion zvanično su započeti početkom 2000-ih, nakon čega je 2015. godine pokrenut program KF-21. Avion je namenjen zameni zastarelih lovaca F-5 i F-16 u operativnoj upotrebi. Ratno vazduhoplovstvo Republike Koreje je pripreme za dolazak aviona započelo još u junu, kada je ponovo aktiviralo 156. lovačku eskadrilu. Ova jedinica je prethodno koristila avione F-4E „Fantom II”, pre nego što je rasformirana pre oko 14 godina. Sada će postati prva operativna jedinica koja uvodi avion KF-21 u upotrebu.

militarywatchmagazine.com

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