Svet

VELIKI UDARAC ZA KONKURENCIJU: Prvi KF-21 stigao u Ratno vazduhoplovstvo, Južna Koreja ulazi u elitno društvo

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 20:22

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RATNO vazduhoplovstvo Republike Koreje (ROKAF) dobilo je svoj prvi domaći lovački avion isporukom prvog serijski proizvedenog borbenog aviona KF-21.

ВЕЛИКИ УДАРАЦ ЗА КОНКУРЕНЦИЈУ: Први KF-21 стигао у Ратно ваздухопловство, Јужна Кореја улази у елитно друштво

Foto: Vikipedia/Ministry of National Defense of the Republic of Korea

Avion sa oznakom 26-001 zvanično je predala kompanija „Korea Aerospace Industries” (KAI) u svom pogonu u Sačeonu, nakon čega je preleteo u vazduhoplovnu bazu Ječeon, koja će služiti kao prva operativna baza ovog lovca. Ova isporuka predstavlja jednu od najznačajnijih prekretnica u istoriji domaće industrije borbenih aviona; dok je KF-21 „Blok I” lovac četvrte generacije, verzija KF-21 „Blok II” ući će u upotrebu pred kraj decenije kao lovac pune pete generacije.


Napori Južne Koreje da razvije domaći lovački avion zvanično su započeti početkom 2000-ih, nakon čega je 2015. godine pokrenut program KF-21. Avion je namenjen zameni zastarelih lovaca F-5 i F-16 u operativnoj upotrebi. Ratno vazduhoplovstvo Republike Koreje je pripreme za dolazak aviona započelo još u junu, kada je ponovo aktiviralo 156. lovačku eskadrilu. Ova jedinica je prethodno koristila avione F-4E „Fantom II”, pre nego što je rasformirana pre oko 14 godina. Sada će postati prva operativna jedinica koja uvodi avion KF-21 u upotrebu.
Načelnik štaba Ratnog vazduhoplovstva, general Son Sug-rak, opisao je ovu isporuku kao trenutak u kojem odgovornost za program prelazi sa njegovih tvoraca na Ratno vazduhoplovstvo. „Nakon prevazilaženja brojnih iskušenja i poteškoća, KF-21 je danas predat Ratnom vazduhoplovstvu i započeo je sa letačkim aktivnostima. Do juče je to bilo vreme za kreatore politike i razvojne timove projekta ’Boramae’. Od danas pa nadalje, nastupa vreme Ratnog vazduhoplovstva”, izjavio je on. Son je takođe pozvao osoblje zaduženo za upravljanje ovim avionom da preuzme odgovornost za brzo uspostavljanje pune operativne sposobnosti lovca KF-21 u borbenim uslovima.
Planirano je da kompanija KAI proizvede 40 aviona verzije „Blok I” za Ratno vazduhoplovstvo Republike Koreje do 2028. godine, nakon čega će, u periodu od 2028. do 2032. godine, biti isporučeno 80 aviona verzije „Blok II”. Ovi avioni će dobiti unapređene udarne kapacitete, uključujući integraciju naoružanja vazduh-zemlja velikog dometa, čime će se uloga letelice KF-21 značajno proširiti – od aviona prvenstveno namenjenog vazdušnoj borbi ka sveobuhvatnijoj višenamenskoj platformi. Iako se KF-21 ne smatra ravnopravnim takmacem čak ni znatno starijim varijantama američkog lovca F-35 ili kineskih lovaca J-20 i J-35, ipak se očekuje da će biti znatno sposobniji od lovaca četvrte generacije srednje i male kategorije težine, kao što su Rafale, Eurofighter i F-18E/F.

militarywatchmagazine.com

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