PUTIN UVEK TRAŽI NEKOGA KO MOŽE DA MU POMOGNE UBIJE VIŠE LJUDI Zelenski: Nakon svega ovog, možete li ga uopšte zamisliti bez rata?

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski govorio je pred predstavnicima zemalja na Generalnoj debati Ujedinjenih nacija u Njujorku.

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- Kada sam putovao preko velikog i prelepog Atlantskog okeana pročitao sam Trampovu objavu na mreži Truth Social. Napisao je da je Rusija izgubila kontrolu nad industrijom dizela zbog rata u Ukrajini. Teško je zamisliti ponižavajućiji gubitak za zemlju koja ima stalno mesto u Savetu bezbednosti i toliko se ponosi svojim izvozom nafte. Citiram: 'Veliki broj rafinerija dizela je dignut u vazduh i privremeno je van funkcije', kraj citatu. I to je tačno. Rusija je zabrljala. A zaključak te objave je da ova smešna vojna operacija, odnosno ovaj rat, mora da se završi. Ne poznajem nijednog svetskog lidera koji bi rekao drugačije. Ne poznajem nikoga ko je otvoreno za ovaj rat, osim jednog čoveka- započeo je Zelenski svoj govor.

Istakao je da je za osam meseci ruska vojska izgubila skoro 250.000 pripadnika na bojnom polju.

- Već gotovo pet godina ruski kanali pokušavaju da izvrše Putinovu ludu naredbu da zauzmu našu zemlju u Donjeckoj oblasti. Samo ove godine, od januara do avgusta, ruska vojska je na bojnom polju u Ukrajini za osam meseci izgubila 248.964 ljudi. Sa 248.000 mrtvih i ranjenih u borbama, čak 21 zemlja u svetu ima manju populaciju od broja onih koje je Rusija izgubila. Za svaki od ovih gubitaka imamo video-potvrdu. To nije puka statistika, to su stvarni ljudi. Imamo arhivu snimaka sa dronova koji prikazuju hiljade i hiljade Rusa kako gube živote u zonama smrti. To je ludilo. Oni i dalje idu tamo da ginu jer Putin to tako hoće. Nakon što je izgubila toliko ljudi, Rusija je ove godine uspela da zauzme nešto više od 1.000 kvadratnih kilometara naše teritorije, a mi smo već oslobodili njen značajan deo.

Govorio je i o vojnoj saradnji Rusije i Severne Koreje.

- Inače, Rusija već ima 17 miliona kvadratnih kilometara sopstvene zemlje, čak i bez ijednog kvadratnog metra ukrainske teritorije. Tako da, za dodavanje još 1.000 kvadratnih kilometara, Putin plaća sa 248.000 ljudi za svaki kilometar. Da li bilo ko još misli da je on razuman i umeren? Njegov saborac, lider Severne Koreje, poslao je trupe u Rusiju da pojačaju slabe tačke ruske formacije. Severnokorejci su takođe pretrpeli gubitke. Verujem da ste videli izveštaje iz Pjongjanga gde su odali počast poginulima. I to je ludilo. Zašto bi Korjekci davali svoje živote za rat protiv Ukrajine? Kim Džong Un ih je iskoristio poput valute, a zauzvrat dobija nešto za sebe. Nedavno smo poslali dvojicu severnokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju. Ove momke nije lako uhvatiti žive. Jedan od ih je, kada je shvatio da će biti zarobljen, pokušao da izvrši samoubistvo i bio je šokiran što mu sudbina nije dozvolila da umre. Tako se tamo vaspitavaju ljudi. Oduzimaju im slobodu i pravo izbora, i u glavu im usađuju da moraju da umru ma šta bilo.

Naglasio je da Putinu "nije samo Donjeck dovoljan" već da želi da osvoji i ostale delove Ukrajine.

- Putin je nedavno ponovo obećao predstavnicima američkog predsednika da će zauzeti našu Donjecku oblast i da mu je potrebno još samo nekoliko meseci. Ovo je 17. ili 18. put u poslednjih pet godina da je dao to obećanje. Uvek je isto: samo još nekoliko meseci, a onda ponovo pomera rok. Putin će i ovaj put doživeti neuspeh. Nakon toga, on će ponovo jasno staviti do znanja svetu da mu čak ni naš Donjeck nije dovoljan, već želi naše gradove Harkov, Odesu i druge.

Dodaje da je predsednik Rusije taj koji "širi ideju o ratu".

- Neko u Kremlju je čak postavio sliku sa rečima "nema šta da se da". Istureni su teritorijalni zahtevi prema našim susedima u Moldaviji, a Rusija stalno preti Poljskoj i baltičkim zemljama. Rusija ne pokazuje nikakvo poštovanje prema državnosti zemalja Južnog Kavkaza i Centralne Azije, a na žalost, ljudi u Siriji i Africi vrlo dobro znaju šta su ruski ubice. Izgleda da uvek postoji nešto što sprečava Putina da kaže: "To je to. Dosta je. Mir". Nešto ga uvek sprečava da prizna da bi 17 miliona kvadratnih kilometara njegove teritorije, koju svi vi međunarodno priznajete, trebalo da bude dovoljno za ovog čoveka. Putin uvek traži nekoga ko može da mu pomogne ubije više ljudi za svaki kilometar zemlje, da osvoji više teritorije i napadne drugu zemlju umesto da zastane i vodi svoju državu. Nakon svega ovog, možete li ga uopšte zamisliti bez rata? On je nulti pacijent. Onaj od koga se ova ideja o ratu iznova širii dalje. Gde god da se proširi, donosi samo bol, nestabilnost i, naravno, nove krize. Što više slobode Putin ima da deluje, svet postaje opasniji za sve ostale. Zato nulti pacijent mora biti zaustavljen i onemogućen mu je prostor da deluje i dalje širii ovo zlo.

Zelenski je istakao da Ukrajina koristi sredstava isključivo kako bi sprečila Rusiju da oduži rat u Ukraini.

- Ukrajina nema za cilj da gađa farbike benzina ili dizela. Naš cilj je onesposobimo Rusiju da finansira ovaj rat, da ga odugovlači i čini ga još brutalnijim i razornijim. Ruske finansije i proizvodnja moraju biti zaustavljene ako se Putin želi zaustaviti. Naše oružje služi isključivo za to, a podrška ratu za Ukrajinu nam pomaže u tome. I zahvalan sam svakoj osobi i svakoj zemlji koja stoji uz Ukrajinu i pomaže našem narodu.

Istakao je da pojedine zemlje koje imaju trgovinsku saradnju sa Rusijom "daju ovom ratu više vremena", ističući da kada "Rusija ima novac", ona "govori ne diplomatiji".

- Zbog toga insistiramo na ograničenijoj trgovini sa agresorom i zbog toga sami uništavamo ruske prihode. Mnogi od vas su ovde više puta videli kako zloupotreba vitalnih stvari u UN izaziva prazninu u svetu i udaljava mir. Kada Rusija ima novac, oni uvek kažu ne diplomatiji, a to je takođe od ključne važnosti za mir. Kada neko u svetu oslabi sankcije protiv ruskih oligarha, oni čine život komfornijim za bogate Ruse, ali takođe daju više vremena Putinu da šalje siromašne ljude u zone smrti. Zato ruski prihodi moraju ostati meta.