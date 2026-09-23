TRAMP SPREMA POTEZ KOJI ĆE ODJEKNUTI U SVETU: Planira zabranu izvoza dizela na 90 dana, Bela kuća na nogama, naftaši u strahu

ADMINISTRACIJA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa priprema plan za zabranu izvoza dizela na 90 dana, u pokušaju da snizi visoke cene energenata uoči novembarskih izbora za Kongres, ali je ta ideja izazvala podele unutar administracije i protivljenje naftne industrije, navelo je danas za Politiko pet osoba upoznatih sa razgovorima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Pravni okvir za eventualnu zabranu još se razmatra, a naftna industrija upozorava da bi kratkoročno smanjenje cena moglo biti praćeno njihovim rastom u budućnosti. Ukoliko bi zabrana bila uvedena, to bi bilo prvo ograničenje izvoza energenata iz SAD od 2015. godine, kada je administracija predsednika Baraka Obame ukinula višedecenijsku zabranu izvoza sirove nafte.

Cene dizela naglo su porasle usled rata koji je administracija Donalda Trampa pokrenula protiv Irana u februaru, kao i ukrajinskih napada na ruske rafinerije, zbog čega republikanci iz saveznih država sa razvijenom poljoprivredom traže ograničavanje izvoza. Prema podacima Američkog automobilskog udruženja (AAA), prosečna cena galona dizela u SAD u sredu je iznosila 6,52 dolara, što je za 91 cent više nego pre mesec dana i 2,83 dolara više nego pre godinu dana.

Pojedini republikanski poslanici, rukovodioci rafinerija, kao i neki zvaničnici administracije pokušavaju da ubede Trampa da bi zabrana mogla da bude kontraproduktivna i dugoročno podigne cene benzina, avionskog goriva i drugih energenata, navode izvori upoznati sa internim razgovorima. Jedan predstavnik naftne industrije, koji je razgovarao sa visokim zvaničnicima Bele kuće, rekao je da je Tramp sklon da zabranu objavi do kraja nedelje i da eventualne negativne posledice za sada posmatra kao "problem za decembar".

- Politički deo administracije smatra da nešto mora da se uradi - rekao je taj izvor, uz ocenu da je taj stav nadjačao upozorenja drugih zvaničnika.

Ministar energetike Kris Rajt, ministar finansija Skot Besent i ministar unutrašnjih poslova Dag Bergam protive se potpunoj zabrani izvoza, navode izvori upoznati sa internim razgovorima.

Rajt je u utorak uveče razgovarao sa direktorima velikih energetskih kompanija i rekao im da je verovatno da će zabrana biti uvedena narednih dana. Rajt je u sredu u Njujorku javno kritikovao predlog, ocenivši da zabrana izvoza dizela nije dobro rešenje.

- Gruba mera zabrane izvoza dizela definitivno ne funkcioniše, jer SAD izvoze mnogo dizela. Mi smo najveći izvoznik dizela na svetu - rekao je Rajt na panelu tokom Nedelje klime u Njujorku.

On je upozorio da iste rafinerije proizvode i benzin i avionsko gorivo, pa bi smanjenje prerade zbog ograničenja izvoza dizela moglo da izvrši pritisak na rast cena drugih goriva. Rajt je na drugom događaju rekao da bi moglo biti reči o "dobrovoljnom" planu kojim bi se "deo dizela povukao" sa svetskog tržišta.

Ideja o zabrani izvoza razmatra se povremeno već mesecima, ali je dobila novi zamah nakon što je republikanski senator iz Ajove Čak Grasli tokom vikenda podržao tu meru. Grasli, jedan od najistaknutijih zagovornika interesa poljoprivrednika u Senatu, napisao je na platformi Iks da visoke cene dizela "uništavaju prihode poljoprivrednika".

Njegov poziv podstakao je druge republikance iz poljoprivrednih saveznih država da zatraže od administracije mere za smanjenje troškova dizela, uključujući i zabranu izvoza. Bela kuća je odbila navode portala Politiko, ocenivši da je reč o "još jednoj lažnoj vesti".

(Tanjug)