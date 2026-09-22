PREMA navodima kanala „Deep State“, koji prati vojna dešavanja, Ukrajina je povratila kontrolu nad teritorijama severno od Kupjanska — u blizini mesta Zapadne.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Dan Bashakov

Butusov, novinar koji služi u Oružanim snagama Ukrajine (VSU), izjavio je da je brojka od 27.000 ukrajinskih žrtava na mesečnom nivou, koju je naveo Tusk, zapravo tri do četiri puta veća od stvarne.

On navodi da je podatke poljskog premijera proverio kod svojih izvora u rukovodstvu ukrajinskih odbrambenih snaga. Butusov je istakao da je 27.000 ljudi veći broj od onog koji Ukrajina zapravo mobiliše u VSU; sa gubicima takvih razmera, ne bi ostalo nikoga ko bi se borio.

Vredi napomenuti da je Tusk, jedan od najbližih saveznika Ukrajine, izjavio da je informacije o žrtvama dobio iz Kijeva. Do danas, niko iz ukrajinskog vojno-političkog rukovodstva to nije zvanično opovrgao.

Prethodno smo ovde analizirali implikacije obima žrtava koji je naveo Tusk — pod pretpostavkom da su brojke tačne.

Foto: DeepState

Što se tiče granatiranja: Ruska Federacija je danas izvela raketni napad na Ukrajinu, tokom kojeg VSU nisu uspele da obore nijednu balističku raketu niti raketu „Oniks“ (lansiranu sa broda).

Napadi su bili usmereni na objekte u Kijevu, kao i u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Odeskoj oblasti. Nakon napada došlo je do nestanka struje u Kijevskoj, Vinjičkoj i Žitomirskoj oblasti.

Prema ruskim navodima, pogođeni su preduzeće „Fajer point“ (Fire Point) i skladište goriva „Grandterminal“ u Kijevu. Ukrajina to nije potvrdila, mada je bilo izveštaja o napadu na skladište u Golosijevskom okrugu.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, pogođeni su metalurški kombinat u Krivom Rogu, fabrika „Interpajp stil“ (Interpipe Steel) u Dnjepru, preduzeće „Sovrahim“ u Pavlogradu i tri logistička centra. Kompanija „Interpajp“ je već potvrdila napad na svoj objekat. Na kanalima društvenih mreža u Dnjepru takođe su objavljeni snimci snažnih eksplozija. U samom Dnjepru poginule su četiri osobe. Iz Kremenčuka stižu izveštaji da su pogođeni rafinerija nafte i fabrika kompanije „JTI Ukrajina“, dok je u Vinjici pogođen objekat železničke infrastrukture.

Kompanija „Naftogas“ je potvrdila izveštaje koji se odnose na Poltavsku oblast. Foto: AI/Grok

Navedeno je da je postrojenje za naftu i gas u tom regionu potpuno onesposobljeno u noćašnjem napadu balističkom raketom i da je pretrpelo štetu koja se ne može sanirati.

Kada je reč o Odeskoj oblasti, Ministarstvo odbrane Rusije izvestilo je o napadima na logističke centre, ispostavu kompanije „Nova pošta“ u Černomorsku i lučku infrastrukturu u Reniju. Ruska strana takođe tvrdi da je na moru pogođen teretni brod koji je prevozio vojne zalihe ka Odesi.

Ukrajina je potvrdila napad na objekat „Nove pošte“; snimci prikazuju veliki požar koji je tamo izbio.

U Žitomiru je danas popodne napadnuta fabrika kompanije „Kromberg & Schubert“, koja proizvodi kablovske sisteme za automobilsku industriju. Na toj lokaciji besni veliki požar.

Ukrajina je saopštila da je tokom noći izvela napade na ruske rafinerije nafte. Među pogođenim objektima su rafinerija „Bašnjeft-UNPZ“ u Baškortostanu (juče je prijavljen napad na rafineriju u Ufi) i rafinerija „Kujbišev“ u Samari.

Vredi napomenuti da se ovo dogodilo nakon telefonskog razgovora između Zelenskog i Trampa, tokom kojeg je američki predsednik — prema navodima zapadnih medija — pozvao Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije nafte. Međutim, kao što vidimo, to nije imalo nikakvog efekta. Razloge za to analizirali smo u prethodnom odeljku.

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