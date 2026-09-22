MRAČNA PROGNOZA BIVŠEG ANALITIČARA CIA: Mir nije na vidiku, evo zašto je Moskva prinuđena da sve ciljeve ostvari vojnim putem
RUSIJA će morati da ostvaruje ciljeve Specijalne vojne operacije oružanim putem, jer nema nade u dijalog sa Kijevom, smatra politički analitičar, bivši saradnik CIA i Stejt departmenta SAD Lari Džonson.
-Ne vidim mnogo nade za pregovore (mogućnost nove runde između Rusije, SAD i Ukrajine). Ukrajina ne želi da prihvati uslove Rusije, a predsednik Rusije Vladimir Putin sasvim je jasno naveo šta oni podrazumevaju: kao prvo, priznanje da su Donjecka i Luganska Narodna Republika, Zaporoška i Hersonska oblast, kao i Krim, trajno ušli u sastav Ruske Federacije, rekao je Džonson.
-Mora biti sprovedena denacifikacija Ukrajine, što podrazumeva nove izbore, a oni na to ne žele da pristanu. Potrebna je demilitarizacija — smanjenje brojnosti oružanih snaga i potpuni prekid veza sa NATO-om — ali ni na to ne pristaju. Smatram da je jedina opcija za Rusiju da nad njima ostvari vojnu pobedu, dodao je on.
Prema mišljenju bivšeg saradnika CIA, Sjedinjene Američke Države su, u suštini, usmerene na uništenje Rusije.
-Mislim da ruski narod to treba da shvati. Ovde nije reč o nekakvom nesporazumu ili nedostatku dijaloga. U SAD postoji duboko ukorenjen plan za uništenje Rusije. Za njih zemlja takve veličine ne može da postoji, zaključio je Džonson.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
UPOZORENjE KOJE JE UZDRMALO NATO: Ruska vojska je učinila ono čega su se svi plašili
22. 09. 2026. u 17:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)