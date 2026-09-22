Svet

MRAČNA PROGNOZA BIVŠEG ANALITIČARA CIA: Mir nije na vidiku, evo zašto je Moskva prinuđena da sve ciljeve ostvari vojnim putem

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 09. 2026. u 19:11

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RUSIJA će morati da ostvaruje ciljeve Specijalne vojne operacije oružanim putem, jer nema nade u dijalog sa Kijevom, smatra politički analitičar, bivši saradnik CIA i Stejt departmenta SAD Lari Džonson.

МРАЧНА ПРОГНОЗА БИВШЕГ АНАЛИТИЧАРА ЦИА: Мир није на видику, ево зашто је Москва принуђена да све циљеве оствари војним путем

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

-Ne vidim mnogo nade za pregovore (mogućnost nove runde između Rusije, SAD i Ukrajine). Ukrajina ne želi da prihvati uslove Rusije, a predsednik Rusije Vladimir Putin sasvim je jasno naveo šta oni podrazumevaju: kao prvo, priznanje da su Donjecka i Luganska Narodna Republika, Zaporoška i Hersonska oblast, kao i Krim, trajno ušli u sastav Ruske Federacije, rekao je Džonson.

-Mora biti sprovedena denacifikacija Ukrajine, što podrazumeva nove izbore, a oni na to ne žele da pristanu. Potrebna je demilitarizacija — smanjenje brojnosti oružanih snaga i potpuni prekid veza sa NATO-om — ali ni na to ne pristaju. Smatram da je jedina opcija za Rusiju da nad njima ostvari vojnu pobedu, dodao je on.

Prema mišljenju bivšeg saradnika CIA, Sjedinjene Američke Države su, u suštini, usmerene na uništenje Rusije.

-Mislim da ruski narod to treba da shvati. Ovde nije reč o nekakvom nesporazumu ili nedostatku dijaloga. U SAD postoji duboko ukorenjen plan za uništenje Rusije. Za njih zemlja takve veličine ne može da postoji, zaključio je Džonson.

sputnikportal.rs

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