Svet

MOSKVA O ODLASKU GUTEREŠA SA MESTA ŠEFA UN: Iza sebe ostavlja poražavajuće nasleđe

D.D.

22. 09. 2026. u 18:32

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RUSIJA će od novog generalnog sekretara UN tražiti da preispita pristrasan pristup Sekretarijata UN ukrajinskom sukobu uspostavljen tokom mandata Antonija Gutereša, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov.

МОСКВА О ОДЛАСКУ ГУТЕРЕША СА МЕСТА ШЕФА УН: Иза себе оставља поражавајуће наслеђе

Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

- Tražićemo od novog generalnog sekretara da preispita pristrasnu liniju Sekretarijata, koja se ukorenila za vreme njegovog prethodnika i koja je u suprotnosti sa odredbama Povelje UN - rekao je Alimov.

On je ocenio i da mogućnost da UN trenutno preuzmu posredničku ulogu između Rusije i Ukrajine u mirovnom rešavanju sukoba izaziva „velike sumnje“.

Alimov je naveo da će Gutereš svom nasledniku ostaviti „zaista poražavajuće nasleđe“, ne samo kada je reč o Ukrajini već i o drugim pitanjima, dodajući da neće biti lako „očistiti te Augijeve štale“.

Mandat Antonija Gutereša ističe 31. decembra 2026. godine. Za njegovog naslednika kandidovali su se, između ostalih, bivša šefica diplomatije Gvajane Karolin Rodriges-Birket, generalna sekretarka UNKTAD-a Rebeka Grinspan, generalni direktor MAAE Rafael Grosi, bivša ministarka spoljnih poslova Ekvadora Marija Fernanda Espinosa i bivši predsednik Senegala Maki Sal.
 

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