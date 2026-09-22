SIBIGA ZAKUKAO: Ukidanje sankcija dvojici ruskih milijardera "sramotna i neopravdana"
UKRAJINSKI šef diplomatije Andrij Sibiga ocenio je da je da odluka EU da ukloni dvojicu ruskih milijardera sa svoje liste sankcija "sramotna i neopravdana“, dodajući da će pozvati sve države članice EU da im uvedu nacionalne sankcije.
"Moskva slavi jer je dobila ono što je želela: osećaj nekažnjivosti, poniženje EU i podelu među Evropljanima“, napisao je Sibiga na platformi Iks.
Izaslanici EU su se složili da uklone milijardere Ališera Usmanova i Mihaila Fridmana sa ruske liste sankcija Unije, ali da zadrže mere za oko 3.000 drugih pojedinaca i entiteta još tri godine.
(Reuters,X)
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