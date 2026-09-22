Svet

SIBIGA ZAKUKAO: Ukidanje sankcija dvojici ruskih milijardera "sramotna i neopravdana"

В.Н.

22. 09. 2026. u 20:34

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UKRAJINSKI šef diplomatije Andrij Sibiga ocenio je da je da odluka EU da ukloni dvojicu ruskih milijardera sa svoje liste sankcija "sramotna i neopravdana“, dodajući da će pozvati sve države članice EU da im uvedu nacionalne sankcije.

СИБИГА ЗАКУКАО: Укидање санкција двојици руских милијардера срамотна и неоправдана

Foto: Pavlo Bahmut / Zuma Press / Profimedia

"Moskva slavi jer je dobila ono što je želela: osećaj nekažnjivosti, poniženje EU i podelu među Evropljanima“, napisao je Sibiga na platformi Iks.

Izaslanici EU su se složili da uklone milijardere Ališera Usmanova i Mihaila Fridmana sa ruske liste sankcija Unije, ali da zadrže mere za oko 3.000 drugih pojedinaca i entiteta još tri godine.

(Reuters,X)

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