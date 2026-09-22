SIBIGA ZAKUKAO: Ukidanje sankcija dvojici ruskih milijardera "sramotna i neopravdana"

UKRAJINSKI šef diplomatije Andrij Sibiga ocenio je da je da odluka EU da ukloni dvojicu ruskih milijardera sa svoje liste sankcija "sramotna i neopravdana“, dodajući da će pozvati sve države članice EU da im uvedu nacionalne sankcije.

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"Moskva slavi jer je dobila ono što je želela: osećaj nekažnjivosti, poniženje EU i podelu među Evropljanima“, napisao je Sibiga na platformi Iks.

The decision to delist Usmanov and Fridman is shameful and unjustifiable. Moscow is celebrating because it got what it wanted: a sense of impunity, the humiliation of the EU, and division among Europeans. But there is still a way to spoil the celebrations in Moscow. I urge all EU member states to announce now that they will impose their own national sanctions on these two individuals. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 22, 2026

Izaslanici EU su se složili da uklone milijardere Ališera Usmanova i Mihaila Fridmana sa ruske liste sankcija Unije, ali da zadrže mere za oko 3.000 drugih pojedinaca i entiteta još tri godine.

(Reuters,X)