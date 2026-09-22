Svet

DOK NE UVUČE ZEMLJU U RAT S RUSIJOM: Medvedev predlaže Nemcima da se reše Merca

Novosti online

22. 09. 2026. u 19:14

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Nemački građani treba da se reše nemačkog kancelara Fridriha Merca pre nego što uvuče zemlju u rat sa Rusijom, smatra zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev.

ДОК НЕ УВУЧЕ ЗЕМЉУ У РАТ С РУСИЈОМ: Медведев предлаже Немцима да се реше Мерца

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

„Nemci, rešite ga se pre nego što vas uvuče u rat sa Rusijom. Znate posledice takvih ratova“, napisao je Medvedev na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, neonacizam, rusofobija i opsesija Ukrajinom učinili su Merca najbeskorisnijim kancelarom Nemačke.

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