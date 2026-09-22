AMERIKA POMERA VOJSKU NA SEVER: Rubio otkrio ključnu ulogu Grenlanda u odbrani SAD

AMERIČKO vojno prisustvo na Grenlandu biće prva linija protivraketne odbrane SAD, jer bi svaki potencijalni raketni napad na teritoriju Sjedinjenih Država dolazio preko Arktika, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio komentarišući sporazum o ostrvu sa Danskom.

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- Mnogo toga će zavisiti od protivraketne odbrane. Ako pogledate odakle bi rakete mogle biti lansirane prema SAD, jasno je da bi letele preko polarnog kruga i arktičkog regiona.

Naše prisustvo tamo biće prva linija odbrane od takvih napada - rekao je Rubio za radio 77 WABC.

Ranije je predstavnik Bele kuće saopštio da će 22. septembra, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, biti održana ceremonija potpisivanja sporazuma o Grenlandu.

U njoj bi trebalo da učestvuju predsednik SAD Donald Tramp, danska premijerka Mete Frederiksen i premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen.

Reč je o ugovoru sa Danskom na neodređeno vreme, o kojem je američki predsednik govorio prethodnog dana.

Dokument bi Vašingtonu, bez naknade, prepustio kontrolu nad bezbednošću ostrva i omogućio Pentagonu da odmah započne raspoređivanje velikog vojnog kontingenta.

Prema pisanju agencije Rojters, SAD planiraju da aktiviraju dve baze na Grenlandu:

Narsarsuak na jugu ostrva, objekat iz vremena Hladnog rata koji bi bio ponovo stavljen u funkciju.

Mestersvig na istoku ostrva, danska baza u kojoj bi bio raspoređen američki vojni kontingent.

(Sputnjik)