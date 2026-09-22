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NOVI DETALJI PUCNJAVE ISPRED SREDNJE ŠKOLE: Sumnja se da je ovo motiv zbog kojeg je dečak (15) pucao na vršnjake (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 10:27

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NAKON oružanog napada ispred srednje škole u Turgutlu, u turskoj provinciji Manisa, u kojem je ranjeno osam učenika pojavili su se prvi detalji o mogućem povodu incidenta.

НОВИ ДЕТАЉИ ПУЦЊАВЕ ИСПРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: Сумња се да је ово мотив због којег је дечак (15) пуцао на вршњаке (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ TGRT Haber TV

Prema spekulacijama, a kako piše BPT na svom Iks nalogu, 15-godišnji H. O, koji je osumnjičen da je jutros pucao ispred škole, dan ranije se navodno potukao ispred iste škole zbog "problema sa devojkom".

Prema dosadašnjim informacijama, između njega i pojedinih učenika postojalo je ranije neslaganje, a policija sada utvrđuje da li je upravo taj sukob povezan sa napadom.

H. O. je učenik škole ispred koje je došlo do pucnjave. Nakon napada je pobegao, ali su ga policajci ubrzo pronašli i priveli. U napadu je, prema novijim informacijama turskih medija, povređeno osmoro, dok je kod najmanje jednog povređenog stanje kritično.

Istraga o motivu napada je u toku, a policija proverava sve okolnosti sukoba koji je prethodio pucnjavi. Informaciju da je dan ranije došlo do tuče zbog "problema sa devojkom" objavili su turski mediji pozivajući se na saznanja iz istrage.

(Telegraf.rs)

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