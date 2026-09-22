Svet

PRVI SNIMAK NAPADAČA IZ TURSKE: Nadzorne kamere zabeležile jeziv trenutak (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 09:51

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NA društvenim mrežama su se pojavili snimci napadača iz škole u Turskoj.

ПРВИ СНИМАК НАПАДАЧА ИЗ ТУРСКЕ: Надзорне камере забележиле језив тренутак (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/IKs/0xMarioNawfal @MarioNawfal

U pitanju je škola "Inči Uzmez" u Manisi na zapadu zemlji.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama najmanje osam učenika je povređeno u pucnjavi, a jedan se nalazi u kritičnom stanju.

Napadač je pobegao posle napada, policija je pokrenula veliku potragu i on je ubrzo uhapšen.

Na lice mesta ubrzo nakon napada stigle su jake policijske snage i brojne ekipe hitne pomoći. Na snimcima se vidi napadač kako nosi oružje.

Vrhovni savet za radio i televiziju (RTUK) oglasio se povodom oružanog napada koji se dogodio u jednoj školi u Manisi:

"Nakon ovog nemilog događaja, od ključnog je značaja da pružaoci medijskih usluga postupaju krajnje odgovorno, vodeći računa o društvenom miru, javnom redu, a posebno o mentalnom zdravlju naše dece i mladih".

(Telegraf.rs)

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