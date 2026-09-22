PRVI SNIMAK NAPADAČA IZ TURSKE: Nadzorne kamere zabeležile jeziv trenutak (VIDEO)
NA društvenim mrežama su se pojavili snimci napadača iz škole u Turskoj.
U pitanju je škola "Inči Uzmez" u Manisi na zapadu zemlji.
Prema za sada nepotvrđenim informacijama najmanje osam učenika je povređeno u pucnjavi, a jedan se nalazi u kritičnom stanju.
Napadač je pobegao posle napada, policija je pokrenula veliku potragu i on je ubrzo uhapšen.
Na lice mesta ubrzo nakon napada stigle su jake policijske snage i brojne ekipe hitne pomoći. Na snimcima se vidi napadač kako nosi oružje.
Vrhovni savet za radio i televiziju (RTUK) oglasio se povodom oružanog napada koji se dogodio u jednoj školi u Manisi:
"Nakon ovog nemilog događaja, od ključnog je značaja da pružaoci medijskih usluga postupaju krajnje odgovorno, vodeći računa o društvenom miru, javnom redu, a posebno o mentalnom zdravlju naše dece i mladih".
(Telegraf.rs)
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