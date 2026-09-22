PRVI SNIMAK NAPADAČA IZ TURSKE: Nadzorne kamere zabeležile jeziv trenutak (VIDEO)

NA društvenim mrežama su se pojavili snimci napadača iz škole u Turskoj.

Foto: Printskrin/IKs/0xMarioNawfal @MarioNawfal

U pitanju je škola "Inči Uzmez" u Manisi na zapadu zemlji.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama najmanje osam učenika je povređeno u pucnjavi, a jedan se nalazi u kritičnom stanju.

🚨BREAKING: 🇹🇷 At least 4 students were reportedly injured after a gunman opened fire outside a high school in Manisa, western Turkey. One student is said to be in critical condition. The shooter fled after the attack, triggering a police manhunt, but was later arrested. A normal school morning turned into a shooting scene before classes had even properly begun. Writer: Julie https://t.co/KeEAong6gm https://t.co/mS8INpAmjR — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 22, 2026

Napadač je pobegao posle napada, policija je pokrenula veliku potragu i on je ubrzo uhapšen.

Na lice mesta ubrzo nakon napada stigle su jake policijske snage i brojne ekipe hitne pomoći. Na snimcima se vidi napadač kako nosi oružje.

Vrhovni savet za radio i televiziju (RTUK) oglasio se povodom oružanog napada koji se dogodio u jednoj školi u Manisi:

"Nakon ovog nemilog događaja, od ključnog je značaja da pružaoci medijskih usluga postupaju krajnje odgovorno, vodeći računa o društvenom miru, javnom redu, a posebno o mentalnom zdravlju naše dece i mladih".

(Telegraf.rs)

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