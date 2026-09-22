SINGAPUR UVODI STROGA PRAVILA U AUTOBUSIMA: Za glasnu muziku, noge na sedištu i smeće kazna do 350 evra
PUTNICI u autobusima koji puštaju glasnu muziku, drže noge na sedištima, bacaju smeće ili jedu i piju tokom vožnje u javnom prevozu u Singapuru, mogu da se suoče sa novčanim kaznama do 500 singapurskih dolara počev od sutra, kada na snagu stupaju novi propisi o ponašanju putnika.
Kazna odgovara iznosu od 40.000 dinara ili približno 350 evra.
Za ozbiljnije prekršaje, poput ometanja ili ugrožavanja drugih putnika na autobuskim čvorištima i terminalima, kao i prljanja bilo kojeg dela autobusa, čvorišta ili terminala, predviđena je maksimalna kazna od 5.000 singapurskih dolara, prenosi portal "Channel News Asia".
Uprava za kopneni saobraćaj (LTA) objavila je ove mere u ponedeljak, gotovo godinu dana nakon što je parlament usvojio zakonske izmene koje omogućavaju regulisanje ponašanja putnika u autobusima i na autobuskim čvorištima.
Kazne za prekršaje u autobusima usklađene su sa onima koje važe za železničku mrežu, naveli su iz LTA.
(Tanjug)
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