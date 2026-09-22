PUCNJAVA ISPRED SREDNJE ŠKOLE: Sačmaricom ranio 8 osoba, povređeni hitno prevezeni u bolnicu
U OKRUGU Turgutlu u Manisi povređeno je osam osoba kada je za sada nepoznata osoba jutros u 8 sati otvorila vatru ispred srednje stručne i tehničke škole "Turgutlu Indži Uzmez", saopštila je kancelarija guvernera Manise.
U saopštenju se navodi da su nakon prijave pucnjave brojne policijske i medicinske ekipe poslate na mesto događaja, kao i da je policija privela napadača, prenosi Hurijet.
Povređeni su kolima hitne pomoći prevezeni u državnu bolnicu u Turgutluu.
Na snimku bezbednosne kamere vidi se osumnjičeni kako hoda ulicom sa sačmaricom u ruci, a zatim ubrzo beži sa mesta događaja sa oružjem.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TURSKA I SAD SPREMAJU VELIKI DOGOVOR? Ankara otkrila da rade na "kreativnim idejama"
19. 09. 2026. u 22:16
OSVETA ZA PIRATSKI NAPAD: Turski mornari tužili Ukrajinu Haškom sudu zbog napada dronom
17. 09. 2026. u 15:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)