PUCNJAVA ISPRED SREDNJE ŠKOLE: Sačmaricom ranio 8 osoba, povređeni hitno prevezeni u bolnicu

U OKRUGU Turgutlu u Manisi povređeno je osam osoba kada je za sada nepoznata osoba jutros u 8 sati otvorila vatru ispred srednje stručne i tehničke škole "Turgutlu Indži Uzmez", saopštila je kancelarija guvernera Manise.

foto: TOBIAS STEINMAURER / imago stock&people / Profimedia

U saopštenju se navodi da su nakon prijave pucnjave brojne policijske i medicinske ekipe poslate na mesto događaja, kao i da je policija privela napadača, prenosi Hurijet.

Povređeni su kolima hitne pomoći prevezeni u državnu bolnicu u Turgutluu.

Na snimku bezbednosne kamere vidi se osumnjičeni kako hoda ulicom sa sačmaricom u ruci, a zatim ubrzo beži sa mesta događaja sa oružjem.

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