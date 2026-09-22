Svet

POZNAT DATUM SUSRETA: Lavrov i Rubio sastaće se u NJujorku

В. Н.

22. 09. 2026. u 09:58

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SUSRET ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija očekuje se 23. septembra u Njujorku, rekao je za ruske medije Kiril Logvinov, direktor Departmana za međunarodne organizacije u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

ПОЗНАТ ДАТУМ СУСРЕТА: Лавров и Рубио састаће се у Њујорку

Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila, Pool/Eloisa Lopez/Pool Photo via AP

- Koliko mi je poznato, susret Lavrova i Rubija planiran je za 23. septembar - rekao je diplomata.

U Njujorku je 8. septembra zvanično otvoreno 81. zasedanje Generalne skupštine UN.

Generalna debata biće održana od 22. do 26. septembra, kao i 28. septembra. Rusiju će predstavljati Lavrov, čije se obraćanje očekuje 26. septembra.

Zamenik ruskog ministra Sergej Rjabkov rekao je ranije da bi susret Lavrova i Rubija na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku omogućio bi detaljan razgovor o situaciji oko Ukrajine.

(Sputnjik)

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