ZELENSKI STIGAO U NJUJORK: Čeka ga 20 sastanaka, novi sporazum o dronovima i ključni razgovori o kraju rata

UKRAJINSKI predsednik, Volodimir Zelesnki, izjavio je danas da je zajedno sa suprugom Olenom i ukrajinskim diplomatskim timom sleteo u Njujork, na 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

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- Planirano je oko 20 sastanaka, uključujući sastanke sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, evropskim liderima, američkim senatorima i članovima Predstavničkog doma, šefovima međunarodnih organizacija, vodećim američkim kompanijama i istraživačkim centrima. Novi sporazum o dronovima je takođe spreman za potpisivanje - rekao je Zelenski u objavi na platformi Iks.

On je dodao da je "prioritet broj jedan Ukrajine približavanje mira i zaštita života" ljudi.

- Postoje konkretni predlozi za bezbednost i mere deeskalacije koje bi mogle približiti kraj rata. Radimo na jačanju protivvazdušne odbrane i obezbeđivanju dovoljnog finansiranja za Ukrajinu. Baš kao i prošle godine, održaćemo Međunarodni samit Krimske platforme u Njujorku - istakao je Zelenski.

Najavio je da će tom samitu prisustvovati predstavnici na visokom nivou iz različitih zemalja.

- Olena će se obratiti studentima i fakultetu na Univerzitetu Kolumbija i predstaviti rezultate Samita prvih dama i gospode u Ujedinjenim nacijama. Prva dama takođe ima zakazanu seriju sastanaka sa američkim preduzećima i filantropima u znak podrške projektima Fondacije Olene Zelenske, kao i niz bilateralnih sastanaka, uključujući i sa suprugom premijera Ujedinjenog Kraljevstva i predsednikom Svetske banke - zaključio je Zelenski.

(Tanjug)

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