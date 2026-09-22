ZELENSKI STIGAO U NJUJORK: Čeka ga 20 sastanaka, novi sporazum o dronovima i ključni razgovori o kraju rata
UKRAJINSKI predsednik, Volodimir Zelesnki, izjavio je danas da je zajedno sa suprugom Olenom i ukrajinskim diplomatskim timom sleteo u Njujork, na 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
- Planirano je oko 20 sastanaka, uključujući sastanke sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, evropskim liderima, američkim senatorima i članovima Predstavničkog doma, šefovima međunarodnih organizacija, vodećim američkim kompanijama i istraživačkim centrima. Novi sporazum o dronovima je takođe spreman za potpisivanje - rekao je Zelenski u objavi na platformi Iks.
On je dodao da je "prioritet broj jedan Ukrajine približavanje mira i zaštita života" ljudi.
- Postoje konkretni predlozi za bezbednost i mere deeskalacije koje bi mogle približiti kraj rata. Radimo na jačanju protivvazdušne odbrane i obezbeđivanju dovoljnog finansiranja za Ukrajinu. Baš kao i prošle godine, održaćemo Međunarodni samit Krimske platforme u Njujorku - istakao je Zelenski.
Najavio je da će tom samitu prisustvovati predstavnici na visokom nivou iz različitih zemalja.
- Olena će se obratiti studentima i fakultetu na Univerzitetu Kolumbija i predstaviti rezultate Samita prvih dama i gospode u Ujedinjenim nacijama. Prva dama takođe ima zakazanu seriju sastanaka sa američkim preduzećima i filantropima u znak podrške projektima Fondacije Olene Zelenske, kao i niz bilateralnih sastanaka, uključujući i sa suprugom premijera Ujedinjenog Kraljevstva i predsednikom Svetske banke - zaključio je Zelenski.
(Tanjug)
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