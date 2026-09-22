OGROMAN PRITISAK: Tramp poslao zastrašujuću poruku sa govornice Generalne skupštine UN

AMERIČKI lider Donald Tramp priznao je da Sjedinjene Države vrše najjači pritisak na Kubu u njenoj istoriji.

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- Moja administracija je takođe posvećena fundamentalnoj promeni situacije na Kubi, gde je komunistički režim pod ogromnim pritiskom – najjačim u svojoj istoriji - poručio je Tramp sa govornice Generalne skupštine UN.

Tramp je dodao da američki državni sekretar Marko Rubio vodi razgovore sa Havanom.