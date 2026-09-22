UPOZORENJE KOJE JE UZDRMALO NATO: Ruska vojska je učinila ono čega su se svi plašili

EDGARS Rinkevič je za Volstrit žurnal rekao da je rat u Ukrajini (Specijalna vojna operacija) učinila ruske snage iskusnijim i prilagođenijim modernom ratovanju i da NATO mora da uzme u obzir ovaj faktor.

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-Ruska vojska je opasnija nego što je bila pre četiri i po godine. Sviđalo se to vama ili ne, ovo je vojska koja sada poseduje borbeno iskustvo i pokazala je veliku fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja modernim sukobima“, izjavio je Rinkevič.

(RVvoenkor)