Svet

UPOZORENJE KOJE JE UZDRMALO NATO: Ruska vojska je učinila ono čega su se svi plašili

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 09. 2026. u 17:33

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EDGARS Rinkevič je za Volstrit žurnal rekao da je rat u Ukrajini (Specijalna vojna operacija) učinila ruske snage iskusnijim i prilagođenijim modernom ratovanju i da NATO mora da uzme u obzir ovaj faktor.

УПОЗОРЕЊЕ КОЈЕ ЈЕ УЗДРМАЛО НАТО: Руска војска је учинила оно чега су се сви плашили

Foto: AP

-Ruska vojska je opasnija nego što je bila pre četiri i po godine. Sviđalo se to vama ili ne, ovo je vojska koja sada poseduje borbeno iskustvo i pokazala je veliku fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja modernim sukobima“, izjavio je Rinkevič.

(RVvoenkor)

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