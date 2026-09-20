HAVARIJA U ODESI I DNJEPROPETROVSKU, UKRAJINCE "POSETILI" GERANJ DRONOVI: Sve se odvilo u deliću sekunde, pogledajte i sami (VIDEO)
RUSKI operateri dronova pogodili su „Geranjima“ dve radarske stanice ukrajinskih snaga u Odeskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ministarstvo je objavilo video-snimak na kojem se vide pogoci na dve radiolokacione stanice 35D6 Oružanih snaga Ukrajine, izvedeni pomoću dva bespilotna letelica „Geranj-4 siker", prenose RIA Novosti.
Jedna od stanica pogođena je u rejonu naselja Starokazačje u Odeskoj oblasti, dok je druga bila kod Andrejevke u Dnjepropetrovskoj oblasti.
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