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HAVARIJA U ODESI I DNJEPROPETROVSKU, UKRAJINCE "POSETILI" GERANJ DRONOVI: Sve se odvilo u deliću sekunde, pogledajte i sami (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

20. 09. 2026. u 16:08

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RUSKI operateri dronova pogodili su „Geranjima“ dve radarske stanice ukrajinskih snaga u Odeskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ХАВАРИЈА У ОДЕСИ И ДЊЕПРОПЕТРОВСКУ, УКРАЈИНЦЕ ПОСЕТИЛИ ГЕРАЊ ДРОНОВИ: Све се одвило у делићу секунде, погледајте и сами (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

Ministarstvo je objavilo video-snimak na kojem se vide pogoci na dve radiolokacione stanice 35D6 Oružanih snaga Ukrajine, izvedeni pomoću dva bespilotna letelica „Geranj-4 siker", prenose RIA Novosti. 

Jedna od stanica pogođena je u rejonu naselja Starokazačje u Odeskoj oblasti, dok je druga bila kod Andrejevke u Dnjepropetrovskoj oblasti.

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