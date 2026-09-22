Ekonomija

DANAS POČINJE ISPLATA DRŽAVNE POMOĆI: Na račune leže 6.000 dinara, ovo su svi detalji

Танјуг

22. 09. 2026. u 07:10

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ISPLATA jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra.

ДАНАС ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ: На рачуне леже 6.000 динара, ово су сви детаљи

Foto: AI Generated/Gemini

Pravo na ovu pomoć države imaju građani upisani u Akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs).

Novac se danas prvo isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći.

Za građane koji su se prijavljivali za 6.000 dinara isplata počinje od srede, 23. septembra.

Građanima koji nemaju račun u banci, za isplatu ove pomoći biće otvoreni namenski računi u banci Poštanska štedionica.

Do kada novac mora da se podigne sa računa

Ako se novac građanima isplaćuje iz Akcionarskog fonda nema roka za njegovo podizanje.

Državljanima Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz Aksionarskog fonda, po 6.000 dinara se isplaćuje iz budžeta i oni će taj novac moći da podignu u narednih godinu dana.

Za ovu jednokratnu novčanu pomoć penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći se nisu prijavljivali i njima će 6.000 dinara automatski biti isplaćeno već danas.

Službenim putem iz državnih evidencija novac se automatski uplaćuje i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Pravo na isplatu novčane pomoći od 6.000 dinara imaju i naslednici preminulih građana koji su imali besplatne akcije i njima će novac automatski biti isplaćen preko Poštanske štedionice uz pravosnažno ostavinsko rešenje da su naslednici i važeću ličnu kartu.

Koliko ljudi se prijavilo za jednokratnu pomoć

Prema podacima koje je juče pre podne izneo ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali za isplatu jednokratne novčane nadoknade od 6.000 dinara putem portala Uprave za trezor se bilo prijavilo 1.696.000 građana, a skoro tri miliona građana je proverilo svoj status u Akcionarskom fondu.

Ova jednokratna naknada deo je šireg paketa podrške građanima, vrednog 980,6 miliona evra , koji obuhvata i ranije isplaćena jednokratna davanja, jeftinije lekove, vaučere za penzionere, kao i produženje Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

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