Fudbal

Fudbaler Partizana dobio naknadni poziv u reprezentaciju Srbije!

У. Ћ.

21. 09. 2026. u 21:48

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Morao je i Bata Mirković da menja spisak

Фудбалер Партизана добио накнадни позив у репрезентацију Србије!

Credit: STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zoran Mirković morao je da promeni sastav mlade reprezentacije Srbije pred početak septembarskog okupljanja.

Selektor "orlića" je zbog zdravstvenih problema ostao bez Milana Kolarevića iz Vojvodine i Uroša Miladinovića iz Čukaričkog, dok je naknadni poziv dobio Partizanov ofanzivni vezista Bogdan Kostić.

Kostić ima 19 godina i sada će dobiti priliku da prvi put zaigra za U21 reprezentaciju Srbije.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bogdan Kostić

Mirković je objasnio da spisak još nije konačan u smislu okupljanja, pošto će ekipa biti kompletirana sutra.

- Još se nismo okupili svi, sutra ćemo biti kompletni. Impresije su pozitivne. Imali smo nekoliko zdravstvenih problema sa pojedinim igračima, samim tim i spisak smo korigovali.

Srbija će u naredne dve nedelje imati veoma zgusnut program. Prvo slede dva susreta sa U23 selekcijom Iraka, 25. septembra u Bačkoj Topoli i 28. septembra u Novom Sadu.

Posle toga „orlići“ odlaze u Staru Pazovu, gde će odmeriti snage sa U21 reprezentacijom Rusije 2. i 5. oktobra.

- Prvi put u istoriji prozora za nacionalne selekcije bićemo na okupu dve nedelje i imati četiri utakmice u 15 dana. To će biti zahtevno i po pitanju rada i po pitanju utakmica, kao i samog oporavka igrača. Iz pomenutih razloga, imamo i veći broj igrača na spisku - istakao je Mirković.

Ovo okupljanje služi kao deo priprema za Evropsko prvenstvo 2027, koji organizuje Srbija zajedno sa Albanijom.

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