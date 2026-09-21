Fudbaler Partizana dobio naknadni poziv u reprezentaciju Srbije!
Morao je i Bata Mirković da menja spisak
Zoran Mirković morao je da promeni sastav mlade reprezentacije Srbije pred početak septembarskog okupljanja.
Selektor "orlića" je zbog zdravstvenih problema ostao bez Milana Kolarevića iz Vojvodine i Uroša Miladinovića iz Čukaričkog, dok je naknadni poziv dobio Partizanov ofanzivni vezista Bogdan Kostić.
Kostić ima 19 godina i sada će dobiti priliku da prvi put zaigra za U21 reprezentaciju Srbije.
Mirković je objasnio da spisak još nije konačan u smislu okupljanja, pošto će ekipa biti kompletirana sutra.
- Još se nismo okupili svi, sutra ćemo biti kompletni. Impresije su pozitivne. Imali smo nekoliko zdravstvenih problema sa pojedinim igračima, samim tim i spisak smo korigovali.
Srbija će u naredne dve nedelje imati veoma zgusnut program. Prvo slede dva susreta sa U23 selekcijom Iraka, 25. septembra u Bačkoj Topoli i 28. septembra u Novom Sadu.
Posle toga „orlići“ odlaze u Staru Pazovu, gde će odmeriti snage sa U21 reprezentacijom Rusije 2. i 5. oktobra.
- Prvi put u istoriji prozora za nacionalne selekcije bićemo na okupu dve nedelje i imati četiri utakmice u 15 dana. To će biti zahtevno i po pitanju rada i po pitanju utakmica, kao i samog oporavka igrača. Iz pomenutih razloga, imamo i veći broj igrača na spisku - istakao je Mirković.
Ovo okupljanje služi kao deo priprema za Evropsko prvenstvo 2027, koji organizuje Srbija zajedno sa Albanijom.
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