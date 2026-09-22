Svet

NEKOLIKO OSOBA POGINULO, IMA I NESTALIH: Tajfun doneo rekordne padavine, aktivirana klizišta, a ulice postale reke (VIDEO)

Танјуг

22. 09. 2026. u 07:21

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ČETIRI osobe su poginule a najmanje šest se vodi kao nestalo, nakon što je tajfun Dužuan doneo rekordne padavine istočnom Japanu, koje su izazvale klizišta, poplave i velike poremećaje u saobraćaju, saopštili su lokalni zvaničnici.

НЕКОЛИКО ОСОБА ПОГИНУЛО, ИМА И НЕСТАЛИХ: Тајфун донео рекордне падавине, активирана клизишта, а улице постале реке (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ Wild WeatherUS

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na klizišta najvišeg nivoa za delove ostrva Izu, uključujući Ošimu, a policija, vatrogasci i spasioci sprovode operacije pretrage u prefekturama Čiba i Kanagava, gde se više klizišta aktiviralo u blizini naselja, prenosi Japan tajms.

Meteorološka agencija je upozorila da se klizišta mogu pojaviti i nakon što prestane kiša, zbog vode nakupljene u zemljištu i pozvala je žitelje regiona Kanto da ostanu u stanju visoke pripravnosti zbog klizišta i poplava.

Zbog tajfuna je oko 48.320 domaćinstava u četiri prefekture ostalo bez struje, prema podacima Tokijske električne mreže, dok su železnički operateri obustavili ili otkazali neke usluge od prvih polazaka vozova danas.

Tajfun je izazvao i visoke talase i jake vetrove duž pacifičkih obala istočnog i severoistočnog Japana a za danas su prognozirani talasi visine do pet metara u regionima Kanto i Tohoku.

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