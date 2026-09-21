Ekonomija

MALI OBJASNIO SVE DETALJE ISPLATE: Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, otkrio i kome prvom leže na račun 6.000 dinara od države

В.Н.

21. 09. 2026. u 07:50

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MINISTARTVO finansija Srbije podsetilo je sve građane da večeras u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara

МАЛИ ОБЈАСНИО СВЕ ДЕТАЉЕ ИСПЛАТЕ: До сада се пријавило скоро 1.700.000 грађана, открио и коме првом леже на рачун 6.000 динара од државе

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

- Večeras u ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara, putem portala Uprave za trezor.

Do sada se uspešno prijavilo 1.696.220 građana, a na ovaj broj treba dodati i penzionere i primaoce novčane socijalne pomoći, koji nisu bili u obavezi da se prijavljuju, kao i nosioce prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, kojima se ovaj novac isplaćuje automatski.

Već sutra, 22. septembra, počeće isplate građanima koje će trajati do petka, 25. septembra. U utorak će biti isplaćeni građani koji novac dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Za građane koji su bili u obavezi da se prijavljuju isplate će početi od srede, 23. septembra - naveo je Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu.

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