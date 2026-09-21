MALI OBJASNIO SVE DETALJE ISPLATE: Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, otkrio i kome prvom leže na račun 6.000 dinara od države
MINISTARTVO finansija Srbije podsetilo je sve građane da večeras u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara
- Večeras u ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara, putem portala Uprave za trezor.
Do sada se uspešno prijavilo 1.696.220 građana, a na ovaj broj treba dodati i penzionere i primaoce novčane socijalne pomoći, koji nisu bili u obavezi da se prijavljuju, kao i nosioce prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, kojima se ovaj novac isplaćuje automatski.
Već sutra, 22. septembra, počeće isplate građanima koje će trajati do petka, 25. septembra. U utorak će biti isplaćeni građani koji novac dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Za građane koji su bili u obavezi da se prijavljuju isplate će početi od srede, 23. septembra - naveo je Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu.
BONUS VIDEO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PRIJAVA ZA 6.000 DINARA ZAVRŠAVA SE SUTRA U PONOĆ Mali: Isplata novca počinje u utorak
20. 09. 2026. u 10:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)