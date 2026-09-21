PUŠILIN OTKRIO: Evo zašto je Dobropolje strateški važno
RUSKE snage napreduju ka Dobropolju iz dva pravca. Kako je istakao lider DNR Denis Pušilin, kroz grad prolazi glavni put za snabdevanje ukrajinskog garnizona u Kramatorsku i Slavjansku.
„Naše jedinice sada napreduju ka Dobropolju iz više pravaca — sa juga i severoistoka. Kroz Dobropolje prolazi glavni put iz pravca Dnjepropetrovske oblasti kojim se snabdeva kramatorsko-slavjanska aglomeracija“, rekao je Pušilin.
Zelenski nudi Rusiji bezuslovni prekid vatre i prelazak na diplomatiju
Vladimir Zelenski ponovo je ponudio Rusiji privremeni prekid vatre, izveštavaju ukrajinski mediji.
„Ukrajina je spremna za bezuslovni prekid vatre i prelazak na diplomatiju. Ako su Rusi spremni za prekid vatre, onda da, bez uslova, samo prekid vatre i pregovori“, izjavio je on.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ŠTA ZELENSKI NUDI RUSIJI: Ukrajinski predsednik imja ideju za kraj rata?
21. 09. 2026. u 21:22
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
21. 09. 2026. u 20:26
MAĐAR STOPIRAO PLAN MOL-A: Nema skladišta za Ukrajinu ni na granici ni bilo gde u Mađarskoj
21. 09. 2026. u 19:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)