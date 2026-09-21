RUSKE snage napreduju ka Dobropolju iz dva pravca. Kako je istakao lider DNR Denis Pušilin, kroz grad prolazi glavni put za snabdevanje ukrajinskog garnizona u Kramatorsku i Slavjansku.

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„Naše jedinice sada napreduju ka Dobropolju iz više pravaca — sa juga i severoistoka. Kroz Dobropolje prolazi glavni put iz pravca Dnjepropetrovske oblasti kojim se snabdeva kramatorsko-slavjanska aglomeracija“, rekao je Pušilin.

Zelenski nudi Rusiji bezuslovni prekid vatre i prelazak na diplomatiju

Vladimir Zelenski ponovo je ponudio Rusiji privremeni prekid vatre, izveštavaju ukrajinski mediji.

„Ukrajina je spremna za bezuslovni prekid vatre i prelazak na diplomatiju. Ako su Rusi spremni za prekid vatre, onda da, bez uslova, samo prekid vatre i pregovori“, izjavio je on.

(Sputnjik)