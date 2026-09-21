Svet

ŠTA ZELENSKI NUDI RUSIJI: Ukrajinski predsednik imja ideju za kraj rata?

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 09. 2026. u 21:22

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VLADIMIR Zelenski ponovo je ponudio Rusiji privremeni prekid vatre, izveštavaju ukrajinski mediji.

ШТА ЗЕЛЕНСКИ НУДИ РУСИЈИ: Украјински председник имја идеју за крај рата?

Sergei KARPUKHIN/AFP/Bai Xueqi/XinhuaNews/Michael M.Santiago/Getty images/Profimedia, Deposit/ruskpp

-Ukrajina je spremna za bezuslovni prekid vatre i prelazak na diplomatiju. Ako su Rusi spremni za prekid vatre, onda da, bez uslova, samo prekid vatre i pregovori, izjavio je on.

sputnikportal.rs

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