ŠTA ZELENSKI NUDI RUSIJI: Ukrajinski predsednik imja ideju za kraj rata?
VLADIMIR Zelenski ponovo je ponudio Rusiji privremeni prekid vatre, izveštavaju ukrajinski mediji.
-Ukrajina je spremna za bezuslovni prekid vatre i prelazak na diplomatiju. Ako su Rusi spremni za prekid vatre, onda da, bez uslova, samo prekid vatre i pregovori, izjavio je on.
sputnikportal.rs
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