PORUKA KOJA JE ZATRESLA BLISKI ISTOK! Tramp spremao VOJNU AKCIJU u Jemenu: Svet bio na ivici NOVOG RATA?!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp tokom vikenda razmatrao je mogućnost napada na Hute u Jemenu, ali je u subotu kasno uveče odlučeno da se za sada odustane od američke vojne akcije, prenose mediji pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.
Tokom razgovora sa savetnicima za nacionalnu bezbednost u sredu, Tramp je nagovestio da nije sklon pokretanju napada. Međutim, nakon što je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman u četvrtak ponovo zatražio američku pomoć protiv Huta, Tramp je naložio Pentagonu da se pripremi za vazdušne napade, navode izvori.
Bin Salman je isti zahtev uputio Trampu i deset dana ranije. Odluka o odlaganju američke akcije doneta je u subotu uveče, a prema navodima izvora, Bela kuća trenutno ne želi da dodatno proširuje područje sukoba.
Tramp je danas telefonom razgovarao sa Rašadom al Alimijem, predsednikom Predsedničkog saveta Jemena, izvršnog tela međunarodno priznate jemenske vlade, ali nije dao direktno obećanje o vojnoj podršci SAD u borbi protiv Huta, potvrdilo je više nezavisnih izvora.
Huti su poslednjih nedelja, usled pogoršanja sukoba, zauzeli značajne strateške teritorije, posebno duž obale Crvenog mora, koje su prethodno bile pod kontrolom jemenskih snaga koje podržava Saudijska Arabija.
Jedan jemenski i jedan zapadni izvor kazali su da je Alimi zatražio američku podršku za svoju vladu, koju podržava Saudijska Arabija u borbi protiv Huta, koji su ovog meseca u ofanzivi zauzeli ključne oblasti duž moreuza Bab el Mandeb.
Tramp je izjavio ranije da su SAD u kontaktu sa Hutima i da je ta grupa poručila da neće ciljati američke brodove.
sputnikportal.rs
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