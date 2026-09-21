SADA JE I ZVANIČNO: Susret dva najmoćnija čoveka - Si Đinping u državnoj poseti SAD od 23. do 25. septembra

KINESKI predsednik Si Đinping boraviće u državnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama od 23. do 25. septembra, na poziv američkog predsednika Donalda Trampa, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Kenny Holston/Pool Photo via AP

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun rekao je da će Si i Tramp tokom posete razmeniti mišljenja o pitanjima koja se odnose na odnose Kine i SAD, kao i o svetskom miru i razvoju, prenosi Sinhua.

Guo je naveo da diplomatija na nivou šefova država ima važnu ulogu u strateškom usmeravanju kinesko-američkih odnosa.

"Kina je spremna da radi sa američkom stranom na obogaćivanju sadržaja konstruktivnih odnosa strateške stabilnosti, unapređenju dijaloga i saradnje, odgovarajućem upravljanju razlikama i kontinuiranom doprinosu dobrobiti oba naroda, kao i miru, stabilnosti i prosperitetu u svetu", rekao je Guo.

sputnikportal.rs

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