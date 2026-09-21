SADA JE I ZVANIČNO: Susret dva najmoćnija čoveka - Si Đinping u državnoj poseti SAD od 23. do 25. septembra
KINESKI predsednik Si Đinping boraviće u državnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama od 23. do 25. septembra, na poziv američkog predsednika Donalda Trampa, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.
Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun rekao je da će Si i Tramp tokom posete razmeniti mišljenja o pitanjima koja se odnose na odnose Kine i SAD, kao i o svetskom miru i razvoju, prenosi Sinhua.
Guo je naveo da diplomatija na nivou šefova država ima važnu ulogu u strateškom usmeravanju kinesko-američkih odnosa.
"Kina je spremna da radi sa američkom stranom na obogaćivanju sadržaja konstruktivnih odnosa strateške stabilnosti, unapređenju dijaloga i saradnje, odgovarajućem upravljanju razlikama i kontinuiranom doprinosu dobrobiti oba naroda, kao i miru, stabilnosti i prosperitetu u svetu", rekao je Guo.
sputnikportal.rs
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