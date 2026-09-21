AMERIKANCI ODABRALI LOKACIJU ZA BAZU: Varšava objavila koliko bi američkih vojnika moglo da bude raspoređeno

SJEDINjENE Američke Države rasporediće između 3.000 i 5.000 svojih vojnika u stalnoj vojnoj bazi planiranoj na poljskoj teritoriji, objavio je zamenik poljskog ministra nacionalne odbrane Stanislav Vžentek.

Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

-Broj je određen - između 3.000 i 5.000. Najrealnija je brojka od 4.500, jer odgovara brigadi, naglasio je Vžentek za medije.

Takođe je precizirao da je između 6.500 i 7.000 američkih vojnika trenutno stacionirano u Poljskoj na rotacionoj osnovi, a očekuje se da će se taj broj povećati na 10.000 nakon završetka rotacije.

-Na kraju, reč je o konačnom broju od približno 15.000 vojnika, zaključio je zamenik ministra.

Ranije su poljske vlasti izjavile da će američkoj strani ponuditi najmanje pet lokacija za bazu. Američki predsednik Donald Tramp objavio je značajan napredak u izgradnji baze i najavio skoru objavu izabrane lokacije.

Početkom juna, Poljska je zvanično predložila Sjedinjenim Državama uspostavljanje stalne vojne baze u zemlji. Prošle nedelje, američka delegacija je posetila Poljsku kako bi izabrala lokaciju za bazu.

sputnikportal.rs

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