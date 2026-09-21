Paunović dobio još jednog aduta: Klub rekao da je povređen, a on odradio ceo trening sa reprezentacijom

Stefan Bukinac svakako ostaje uz prvi tim.

FSS

Aleksa Terzić pojavio se na treningu reprezentacije Srbije, iako je njegov klub prethodno saopštio da je levi bek povređen.

Frozinone je obavestio javnost da Terzić zbog povrede nije mogao da nastupi u poslednjem prvenstvenom meču protiv Koma, zbog čega je Veljko Paunović reagovao i naknadno pozvao Stefana Bukinca iz Jang Bojsa.

Međutim, situacija je na prvom treningu "orlova" izgledala nešto drugačije. Terzić je u ponedeljak uveče normalno radio sa ostatkom ekipe u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, pa ostaje otvorena mogućnost da bude u konkurenciji za duel sa Grčkom.

FSS Aleksa Terzić

Paunović ipak nije želeo ništa da prepusti slučaju. Bukinac se priključio reprezentaciji i takođe odradio trening, pa Srbija trenutno ima trojicu igrača koji konkurišu za mesto na levom boku.

Pored Terzića i Bukinca, tu je i Petar Sukačev, fudbaler Vojvodine i debitant u A reprezentaciji.

FSS Stefan Bukinac i Petar Sukačev

„Orlove“ prvi ispit očekuje 24. septembra, kada će od 20.45 na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati Grčku. Srbija će tri dana kasnije, 27. septembra od 18 časova, ponovo igrati na „Marakani“, ovog puta protiv Holandije. Potom sledi gostovanje Nemačkoj u Minhenu 1. oktobra, dok će ciklus biti završen 4. oktobra u Ajndhovenu, ponovo protiv Holandije.

Za sada je, međutim, najveća dilema upravo na levoj strani odbrane, gde je Terzić treningom pokazao da bi ipak mogao da bude opcija za Grčku.