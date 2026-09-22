Da li je Željko Obradović oterao Aleksu Avramovića iz Partizana?

Odnos između najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića i doskorašnjeg miljenika „Grobara“ Alekse Avramovića, godinama je bio jedna od glavnih tema u domaćim košarkaškim kuloarima.

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Nakon što je pouzdani bek pre dve godine napustio Partizan usred potpunog remonta rostera, u javnosti se podgrejala teorija da ga je Obradović praktično oterao iz kluba. Međutim, istina je potpuno drugačija.

Obradović je u podkastu "6.75" odlučio da jednom zauvek prekine sve čaršijske priče i otvoreno progovori o prirodi njihovog odnosa. Srpski strateg je naglasio da nije bilo nikakvog sukoba, već da je on lično činio sve kako bi zadržao Avramovića u crno-belom dresu.

- Što se tiče Alekse, sve se već zna i on je o tome pričao mnogo puta. Ljudi se hvataju za jedan tajmaut jer je to vest, a ne znaju koliko smo vremena proveli radeći na drugim stvarima i koliko je Aleksa, dolazeći u Partizan sa pozicije dvojke i šutera, radio sa mnom da postane plejmejker. Evo, već godinama je praktično nezamenljiv u reprezentaciji. Moj odnos sa Aleksom je veoma jasan i u svakom smislu korektan - izjavio je Obradović.

Šef struke Partizana potom je precizirao da je do rastanka došlo isključivo zbog želje samog igrača da promeni sredinu.

- Meni je žao što nije ostao duže u Partizanu. Insistirao sam na tome, ali on je imao neke svoje ideje i razmišljanja i to je u redu“, zaključio je kormilar crno-belih, potvrdivši da među njima i dalje vlada ogromno međusobno poštovanje.

Javnost je odnos trofejnog trenera i borbenog Čačanina često posmatrala kroz lupu burnih tajm-auta i viralnih snimaka vikanja, zanemarujući mukotrpan dugogodišnji rad iza zatvorenih vrata. Upravo je Obradovićeva košarkaška transformacija Avramovića iz čistog beka-šutera u pouzdanog organizatora igre lansirala Aleksu u red ključnih igrača nacionalnog tima Srbije.

Kada se podvuče crta, jasno je da u odlasku miljenika navijača nije bilo nikakve „zle krvi“ niti teranja, već samo legitimna odluka profesionalca da se oproba u novom izazovu.

