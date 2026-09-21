BLOKADERSKI MEDIJI POKUŠALI DA SLAŽU O "DIPLOMATSKOJ OFANZIVI KONGRESMENA SAD PROTIV VUČIĆA" Kurti im u trenu pokvario planove

BLOKADERSKI mediji objavili su "senzacionalnu" vest o "diplomatskoj ofanzivi američkog kongresmena protiv Vučića", ali su zaboravili da kažu da je u pitanju glavni antisrpski lobista koji se pritom zdušno druži sa Aljbinom Kurtijem.

Foto: Printskrin/Jutjub/Albanian Tv4

Kako su istakli Džo Vilson tvrdi "Vučićev režim" u Evropu donosi kinesku tehnologiju koju je opisao kao protivnu slobodama.

Međutim, Nova S pokušala je da sakrije o kome se zapravo radi, i zašto je pokrenuo "diplomatsku ofanzivu protiv Vučića."

Vilson je zapravo albanski lobista koji pokušava da kroz Kongres progura zakone i druge akte kojima bi američku izvršnu vlast obavezali na delovanje protiv Srbije.

A koliko Kurti voli Vilsona najbolje govori i njihova zajednička fotografija koja je danas objavljena, uz koju je Kurti napisao:

"Zadovoljstvo mi je bilo sastati se sa Džoom Vilsonom na marginama Generalne skupštine UN81. Cenim posvećenost kongresmena osiguravanju da naš region ostane utemeljen u demokratskim vrednostima i u jakim savezima među demokratskim partnerima."

Dakle stvar je jasna - još jednom su blokaderi uhvaćeni u laži i to ni manje ni više nego u sprezi sa Kurtijem!

A pleasure to meet with @RepJoeWilson on the margins of UNGA81. I appreciate the Congressman’s commitment to ensuring that our region remains anchored in democratic values and in strong alliances among democratic partners. We spoke about the country’s growth, including the increase in the defense budget to above 2%. We discussed our goal of NATO membership, the continuation and advancement of cooperation with the United States, and the partnership between the Kosova Security Force and the Iowa National Guard, which has been in place since 2011. We paid particular attention to the Albanians of Presheva, Bujanoc, and Medvegja, including their underrepresentation in public institutions, the police, judiciary, and healthcare; the passivization of addresses, barriers to education in the Albanian language, and the non-recognition of diplomas obtained in Kosova. — Albin Kurti (@albinkurti) September 21, 2026

Iz Kongresa udarili na Srbiju

Podsećamo, albanski lobisti su nedavno u američkom Kongresu ponovo pokrenuli talas žestokih napada na Srbiju, iznoseći teške i neosnovane optužbe na račun zvaničnog Beograda, a novi ovakav pokušaj su jedan predlog rezolucije i jedan predlog zakona koji upravo pod kupolom Kapitola podmeće nekoliko kongresmena, osvedočenih albanskih lobista.

Predlog zakona pod nazivom Srbija akt (Zakon o podsticanju vladavine prava i odgovornosti) sadrži niz smernica i mera za politiku SAD prema Srbiji. Autor predloga je upravo Džo Vilson, a ko-sponzori su Bil Kiting i Kit Self. Vilson i Kiting predstavili su ovaj predlog 27. avgusta 2026, uz najavu da predviđa sankcije i zabrane ulaska za zvaničnike Zapadnog Balkana koji, prema oceni predlagača, ugrožavaju demokratiju, bezbednost ili teritorijalni integritet regiona.

Drugi predlog, uperen protiv Srbije je rezolucija, iza koje stoje isti albanski lobisti kao i za pomenuti predlog zakona, a koju je formalno predložila grupa kongresmena predvođena Džoom Vilsonom, uz podršku 41 potpisnika, medu kojima je i Bil Kiting. Rezolucija poziva da se godišnje zasedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine održi u Čarlstonu, umesto u Beogradu.

Zanimljivo je da ove aktivnosti u američkom kongresu pomno prate i pojedini mediji u Srbiji, poput N1 i Nove S, pa su upravo oni dali prostor jednom od pokretača Bilu Kitingu da za njihov program izjavi da se ovim predlogom zakona šalje jasna poruka predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

(Kurir)