PETER MAĐAR NAPADNUT NA FESTIVALU! Objavljen snimak incidenta u Seksardu na Danima berbe (VIDEO)

SNIMAK incidenta podelio je i sam Peter Mađarna društvenim mrežama, uz komentar da je šteta zbog dobrog vina.

Foto: Profimedija/Shutterstock Editorial/Jakub Porzycki

Dogodio se još jedan neobičan incident u vezi sa njim, a događaj je snimljen pa je snimak mađarski premijer objavio na svojoj Fejsbuk stranici. Prema njegovim rečima, na putu iz Pečuja, na poziv lokalnog stanovništva, svratili su u Seksard povodom Dana berbe.

Usred proslave, jedan muškarac je iznenada polio premijera sadržajem iz svoje flaše. Pripadnici obezbeđenja odmah su reagovali i izveli izgrednika sa mesta događaja, iako je i sam pokušao da pobegne.

- Jedan propali Orbanov borac se napio da bi skupio hrabrost - napisao je Mađar.

Dodao je da je, prema njegovom mišljenju, tom "gospodinu" veoma smetalo što su se svi dobro zabavljali i što je razgovarao i fotografisao se sa stotinama ljudi.

- Ipak, nije bio dovoljno hrabar da priđe i eventualno me pogleda u oči.

Mađar je dodao da je, po njegovom mišljenju, bila šteta zbog dobrog seksardskog vina, ali da ga ovog puta bar nisu vezali za ogradu, kao što je to predložio jedan slušalac televizije HírTV.

Peter Mađar je u subotnjoj objavi izneo detalje iz emisije "Paláver" ("Žučna rasprava") televizije HírTV. On je kao "napredak" naveo to što su u petak u emisiji slušaoci želeli "da ga samo vežu za tribine", dok je u utorak jedan od učesnika razgovora rekao da bi ga "eliminisao snajperom".

Voditeljka Nora Palanji nije na vreme prekinula razgovor tokom emisije uživo 15. septembra, zbog čega joj je radni odnos odmah raskinut.

Borral öntötték le Magyar Pétert 💩🤡 https://t.co/I4VZGYVFzr — Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) September 20, 2026

Balaš Sebestenji je u jutarnjoj emisiji "Balázsék" ("Balaš i ekipa") oštro komentarisao ponašanje voditeljke.

- Ovo je već toliko dubok pad servilnosti, kada toliko želiš da služiš sistemu da u tebi više ne progovara nijedna moralna vrednost.

Ipak, odluku o otkazu ocenili su pozitivno, jer vlasnici nisu postupili po nalogu koji je došao spolja, već su sami zaključili da je takvo ponašanje prešlo granicu.

Na kraju razgovora skeptično su se osvrnuli i na sličan stil rasprava u parlamentu.

- Dok naši poslanici ovo rade tamo, njih 200, neće baš imati mnogo toga da se očisti.

I analitičar Peter Tarjanji izneo je svoje mišljenje o incidentu. On smatra da pretnje nisu šala i da širenje jezika političkog nasilja može pokrenuti izuzetno opasne procese u društvu.

Prema rečima stručnjaka za bezbednost, odgovornost zaštićenih osoba jeste da se ponašaju odgovorno, dok umanjivanje značaja pretnji nije znak hrabrosti, već neodgovornosti.

(Kurir.rs/Index.hu)