Dva "Old firma", dva poraza: Šampionu se crno piše posle tri uzastopna kiksa na „Parkhedu“

Seltikovih osam dana za zaborav kulminiralo je trećim uzastopnim porazom na "Parkhedu".

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Seltik je još jednom odigrao utakmicu u kojoj je praktično sam poklonio tri boda rivalu sa Ajbroksa.

Ni skoro 60.000 navijača nije uspelo da pokrene potpuno razbijenu ekipu Martina O’Nila, koja je u meč ušla posle poraza od istog rivala u Liga kupu prošle nedelje, a zatim i neuspeha u Ligi Evrope u četvrtak kada je Ferencvaroš šokirao "Parkhed".

Seltik je već u prvom poluvremenu imao prilike da povede. Auston Trasti je zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog ofsajda, dok je Kijeran Tirni snažnim udarcem pogodio prečku.

Trasti je u petom minutu iskoristio prekid koji je izveo Bendžamin Nigren, nakon što je Lijam Skejls spustio loptu ka njemu. Amerikanac je šutirao iz prve i savladao Ivora Pandura, ali je Skejls u začetku akcije bio u nedozvoljenoj poziciji.

Samo nekoliko minuta pre isteka pola sata igre Seltik je ponovo bio blizu gola. Nigren i Luk MekKovan su kombinovali, Tirni je utrčao u kazneni prostor i snažno šutirao, ali je lopta pogodila gornji deo prečke.

Gosti su, međutim, imali i sreće jer Meni Fernandez nije isključen posle opasnog starta nad Nigrenom. Defanzivac je već u četvrtom minutu dobio žuti karton zbog prekršaja nad Kamilom Duranom, a 13 minuta kasnije ponovo je grubo startovao. Sudija Džon Biton nije pokazao drugi žuti karton.

Kazna za promašaje domaćih stigla je u 33. minutu. Posle kornera Džejmsa Penrajsa sa leve strane, Skejls je glavom izbacio loptu pravo do Kim Min-sua, koji je šutirao sa oko 16 metara. Viljami Sinisalo je odbranio taj udarac, ali je Trasti zakasnio da reaguje, pa je Rajan Naderi stigao do odbitka i poslao loptu u mrežu.

Seltik posle toga nije uspeo da pronađe način da se vrati u utakmicu. Domaći su sve češće pribegavali dugim i nepreciznim loptama, bez prave ideje u završnici napada, pa je još jedan razočaravajući nastup završen porazom.

Šampion i dalje ima dva boda više od najvećeg rivala na tabeli Premijeršipa, ali igra koju prikazuje poslednjih dana teško može da se poveže sa ekipom koja brani titulu.