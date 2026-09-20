Politika

VUČIĆ U DESTILERIJI PORODICE SENIĆ: Šljiva i šljivovica danas su prepoznatljiv brend Srbije na svim meridijanima (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2026. u 15:08

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je destileriju porodice Senić i tom prilikom probao šljivovicu koja je "starija čak i od njega".

ВУЧИЋ У ДЕСТИЛЕРИЈИ ПОРОДИЦЕ СЕНИЋ: Шљива и шљивовица данас су препознатљив бренд Србије на свим меридијанима (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Šljiva nas je u teškim vremenima i hranila i čuvala. Šljiva i šljivovica danas su prepoznatljiv brend Srbije na svim meridijanima. Zahvalan sam porodici Senić na tome što su izgradili fantastičnu destileriju i što prave čudesnu šljivovicu.

Probao sam jednu čak i od mene stariju - rekao je predsednik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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