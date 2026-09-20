Batler otvorio dušu: Miljenik Delija progovorio o problemu s kojim se dugo borio!

Crveno-beli sezonu u Evroligi otvaraju protiv Žalgirisa (četvrtak, 20.00).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaš Crvene zvezde, Džered Batler, nije ostavio najbolji utisak za vreme pripremnog perioda, u mečevima protiv zemunske Mladosti, Olimpije Milano, dva puta u okršaju sa Arisom iz Soluna i "bratskim" Olimpijakosom...

Uprkos tome, američki bek veruje da tokom sezone, stvari polako dolaziti na svoje mesto.

Nekadašnji NBA as jedna od glavnih nosilaca igre tima s Malog Kalemegdana istakao je da ambicije crveno-belih i u novoj sezoni ostaju nepromenjene kao i u prethodnoj.

- Izuzetan je osećaj. Očigledno je da je ovo mesto postalo posebno u mom srcu i jedva čekam početak sezone. Biće mnogo uzbudljivih stvari, mnogo novih lica, ali biće dobro. Mislim da je kod svake novine potrebno malo vremena za prilagođavanje, ali on izuzetno naporno radi i mislim da će izvući maksimum iz svih nas. Privikavamo se na sve to i zasad je dobro - rekao je Batler za "Sport klub".

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Otkrio je šta mu najviše odgovara u saradnji sa Ibonom Navarom.

- Dopada mi se njegov intenzitet. Dopada mi se način na koji komunicira. Govori stvari onakvima kakve jesu, veoma je direktan. To cenim i mislim da će biti dobro.

Amerikanac priznaje da je osetio posledice krajem prošle sezone, zbog izuzetnog zgusnutog rasporeda.

- Teško je, svaka utakmica je važna i nema mečeva kroz koje možeš tek tako da prođeš po inerciji. Ne možeš neke utakmice jednostavno da preskočiš. Ali mislim da ću sada mentalno bolje prepoznati trenutak kada mi je potrebno malo više odmora, da se malo resetujem.

Svestan je šta se od njega očekuje:

- Možda nisam lider koji će biti najglasniji i neprestano govoriti, ali sam tip koji će to pokazati na terenu i koristiti sve svoje kvalitete kako bih predvodio ove momke. Tako ja to vidim.

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