Srpkinja odbranila titulu! Iva Jović skače na 13. mesto VTA liste

IVA Jović odbranila je titulu osvojenu na VTA turniru Gvadalahara open.

Xpi / PsnewZ / Profimedia

U finalu je savladala Pejton Sterns rezultatom 6:4, 6:2.

Osamnaestogodišnja Amerikanka srpskog porekla do titule je stigla bez izgubljenog seta, te će od ponedeljka biti 13. igračica planete.

Dosta ujednačen bio je početak meča, igrao se egal, a brejk je viđen u devetom gemu nakon čega je Jovićeva osvojila prvi set.

Osvajanje prvog, dalo joj je vetar u leđa u drugom setu. Odmah na startu je protivnici uzela brejk za 2:0.

Iva je napravila još jedan brejk za 5:2, a zatim na svom servisu iskoristila treću meč loptu.

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