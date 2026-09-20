Tenis

Srpkinja odbranila titulu! Iva Jović skače na 13. mesto VTA liste

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 09. 2026. u 08:51

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IVA Jović odbranila je titulu osvojenu na VTA turniru Gvadalahara open.

Српкиња одбранила титулу! Ива Јовић скаче на 13. место ВТА листе

Xpi / PsnewZ / Profimedia

U finalu je savladala Pejton Sterns rezultatom 6:4, 6:2. 

Osamnaestogodišnja Amerikanka srpskog porekla do titule je stigla bez izgubljenog seta, te će od ponedeljka biti 13. igračica planete. 

Dosta ujednačen bio je početak meča, igrao se egal, a brejk je viđen u devetom gemu nakon čega je Jovićeva osvojila prvi set. 

Osvajanje prvog, dalo joj je vetar u leđa u drugom setu. Odmah na startu je protivnici uzela brejk za 2:0. 

Iva je napravila još jedan brejk za 5:2, a zatim na svom servisu iskoristila treću meč loptu.

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