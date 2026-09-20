Rusi prave mostobran prema Harkovu: Ukrajinci poslali azovce da odbrane područje, većina poginula
RUSKI borci čiste područje kod Hoptivke od militanata u okviru priprema za ofanzivu na Harkov, izjavio je za TASS vojni ekspert Andrej Maročko.
„Delujemo na bokovima Hoptivke: i istočno i zapadno od sela, čime širimo mostobran za dalje napredovanje”, prenela je agencija reči Maročka.
Prema rečima vojnog eksperta, kijevski režim je na ovo područje prebacio deo boraca iz nacionalnog bataljona „Azov”, ali su pripadnici te jedinice pretrpeli znatne gubitke u sukobima sa našim vojnicima, tako da u blizini Harkova nema mnogo prekaljenih nacista. Kako navodi Maročko, većina boraca „Azova” bori se na području Krasnolimanska i u DNR.
Rupe u odbrani kod Sumija
Kijev je u oblast Sumija prebacio artiljerijski divizion koji su obučavali britanski instruktori, prenosi TASS pozivajući se na ruske bezbednosne službe.
47. zasebna mehanizovana brigada je „sveža” jedinica. Formirana je nakon početka rata i stavljena pod komandu iskusnog naciste Valerija Markusa. Pripadnici jedinice su prošli obuku za rukovanje oklopnim vozilima kod Amerikanaca u bazi u Nemačkoj, dok su ih Britanci u Velikoj Britaniji obučavali za rukovanje artiljerijskim oruđem.
Ukrajinski mediji su ovu jedinicu nazivali „najborbenije spremnom u Ukrajini”, ali je, prema rečima Markusa, brigada izgubila 90% ljudstva u borbama kod Rabotina 2023. godine.
Nakon ponovnog opremanja, jedinica je poslata da popuni praznine u odbrani kod Očeretina, ali je i tamo ta „najborbenije spremna” jedinica doživela neuspeh.
U aprilu 2024. godine, „Forbs” je objavio veoma kritičan članak o efikasnosti ove jedinice; očekujemo da će brigada ponovo biti razbijena, ovog puta u Sumskoj oblasti.
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