Dok se Zvezda muči u napadu: Bruno Duarte rešeta

Bruno Duarte je ovog leta napustio Crvenu zvezdu, a u novom klubu pokazuje da bi dobro došao sada srpskom šampionu koji se već nekoliko nedelja muči u napadu.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Duarte je postigao gol u dresu Vasko de Game u pobedi nad Koritibom 5:0.

Bivši napadač Zvezde je zatresao mrežu rivala u 44. minutu i povisio na 2:0.

Duarte je tako potvrdio sjajnu golgetersku formu, pošto je za pet utakmica zabeležio učinak od dva gola i jedne asistencije. Pre nekoliko dana je postigao gol protiv Gremija i ubeležio asistenciju protv Sanfa Fea.

Duarte se letos vratio u Brazil posle sedam godina. Prethodno je igrao za Vitoriju Gimaraeš u Portugalu od 2019. godine, da bi 2024. godine stigao na Marakanu.

U Crvenoj zvezdi postigao je 42 gola i upisao 14 asistencija na 98 zvaničnih utakmica.