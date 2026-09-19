TANKER RASUT NA SVE STRANE, RUSI HIRURŠKI PRECIZNO NAPRAVILI HAOS U ČERNOMORSKU: Gori sve, Ukrajinci na kolenima

ORUŽANE snage Rusije su, u subotu tokom dana, u izvedenim udarima pogodile tanker u luci Černomorsk, koji je dopremio gorivo i maziva za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

Oružane snage RF su u subotu nastavile da izvode napade bespilotnim letelicama na ukrajinske luke i pomorske brodove koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

- Kao rezultat udara, u luci Černomorsk u Odeskoj oblasti pogođen je morski brod tipa tanker, koji je dopremio gorivo i maziva za potrebe Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju.

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