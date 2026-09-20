Detonacija u srpskom fudbalu! Vladimir Jugović postaje član FSS!
Duže vreme već uspešno obavlja funkciju u visoko kotiranom superligašu.
Kako se bliži konstitutivna Skupština FSS, tako raste neizvesnost ko će se od novih članova naći u srpskoj "kući fudbala".
Sada su stigle fenomenalne vesti za ovdašnji fudbal, pošto će nekad proslavljeni fudbaler Crvene zvezde, Vladimir Jugović, zvanično ući u FSS.
Legenda Marakane i torinskog Juventusa, prethodnih meseci je obavljao dužnost savetnika predsednika novosadske Vojvodine - Dragoljuba Zbijića, a kako nezvanično saznaje "Telegraf", postaće novi delegat Skuštine Fudbalskog saveza Srbije.
Popularni "Juga" će u FSS ući kao predstavnik prvoligaša OFK Vršca i zameniti dosadašnjeg delegata ovog kluba, Zorana Kostadinova.
Jugović je, podsetimo, legendarni reprezentativac naše države, sa Crvenom zvezdom je pokorio Evropu i svet, osvojio Ligu šampiona, kao i u crno-belom dresu Torineza.
Budući da je OFK Vršac razvojni tim "stare dame" iz Novog Sada, ovakav potez nameće se kao očekivan, jer je Vladimir Jugović mesecima unazad zadužen za skauting i selekciju fudbalera ekipe sa "Karađorđa" u svim mlađim selekcijama, pa i prvom timu.
Nema sumnje da je Jugovićeva odluka veliki podstrekt za srpski fudbal i FSS, jer će njegov povratak odjeknuti i u evropskim krugovima, budući da se zna kakvu je blistavu karijeru imao u igračkim danima.
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