"Izuzetno sam razočaran": Arteta imao šta da kaže nakon bruke Arsenala u Premijer ligi

FUDBALERI Arsenala poraženi su od Brajtona u 5. kolu Premijer lige, a Mikel Arteta imao je šta da kaže nakon poraza "topdžija"...

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andrea Alexandru

Nije Španac želeo da umanji trijumf rivala, već je čestitao protivniku.

- Izuzetno sam razočaran. Moramo da čestitamo Brajtonu, bili su bolji i zaslužili su pobedu. Izgubili smo previše duela, napravili veliki broj tehničkih grešaka. Nismo poštovali principe igre koji su potrebni da izađemo iz situacija jedan na jedan, zbog čega nam je bilo veoma teško da kontrolišemo utakmicu.

Ovo je velika lekcija za sve nas, moramo da razumemo šta je potrebno da bismo pobeđivali na ovom nivou - rekao je Arteta.