SKORO 6.000 LJUDI SE I DALJE VODI KAO NESTALO: Potraga u Nepalu traje već četiri nedelje, bujične poplave usmrtile više od 1.400 osoba
OPERACIJE potrage u Nepalu nastavljene su za oko 6.000 osoba koje se i dalje vode kao nestale skoro četiri nedelje, nakon što su bujične poplave usmrtile više od 1.400 ljudi.
Na hidroenergetskom projektu "Gornji Trišuli-1" u Rasuvi, spasioci su izvukli 17 tela iz jednog tunela.
Vojska Nepala je saopštila da su tela pronađena zaglavljena u armaturnoj mreži i zatrpana u blatu.
Spasioci su koristili brusilice, gasne sekače i rotacionu opremu kako bi ih izvukli, prenosi Indija Tudej.
Prema saopštenju visokih zvaničnika, do sada je identifikovano i porodicama predato samo oko 110 pronađenih tela.
Dodaje se da su mnoga tela koja je bujica odnela nizvodno teško oštećena, u fazi raspadanja ili pronađena samo u delovima, što dodatno otežava identifikaciju na osnovu lica, odeće i ličnih stvari.
Forenzičari ističu da je DNK testiranje postalo ključno, ali je proces dug usled prikupljanja uzoraka sa ostataka i živih bioloških rođaka radi poređenja.
Do sada je skoro 1.300 tela privremeno sahranjeno nakon što su uzeti DNK uzorci što naglašava razmere katastrofe.
Napori za oporavak se nastavljaju
Osim teškog zadatka identifikacije tela izvučenih iz poplavnih voda i ruševina, nepalske vlasti se suočavaju sa oštećenim putevima, mostovima i hidroenergetskim projektima.
Započeta je popravka 12 visećih mostova, među kojima su i mostovi duž koridora Trišuli nakon što su poplave 26. avgusta uništile prelaze koji povezuju Nuvakotu i Dadingu, dok su još 33 oštećena bez mogućnosti popravke, prenosi Katmandu Post.
Stanovnici u nekim oblastima bili su primorani da koriste duže rute ili da se oslanjaju na privremena rešenja kako bi prešli reku.
Ranije ovog meseca, terenski komandant Vojske Nepala izjavio je da bi čišćenje materijala iz nekih pogođenih tunela moglo da potraje tri do četiri meseca zbog količine i stanja u kojem se ruševine nalaze.
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