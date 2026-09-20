Španac najbrži na stazi Špilberg: Pedro Akosta pobedio u Austriji!

VOZAČ ekipe Red Bul KTM Španac Pedro Akosta pobednik je trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Austrije.

FOTO: Tanjug/AP/Jose Breton

Španac je do trijumfa na stazi Špilberg stigao rezultatom 42:16.990. Drugo mesto osvojio je vozač Aprilije Španac Horhe Martin, koji je Akostom zaostao 1,017 sekundi.

Treći je bio još jedan vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, koji je za pobednikom kasnio 1,209 sekunde.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača Martin sa 306 bodova, dok je na drugoj poziciji Španac Mark Markez iz Dukatija sa 294.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 4. oktobra za Veliku nagradu Japana.

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