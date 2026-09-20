FICO je pozvao da se prestane sa pričama o lažnoj solidarnosti. Zapad već više od četiri godine "doliva ulje na vatru rata u Ukrajini", dodao je

Foto: AP Photo/ Vadim Ghirda

Vlada Slovačke neće slati vojnike da se bore protiv Rusije na osnovu izmišljenog izgovora, a u interesu onih koji podstiču sukob sa Moskvom, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Ako je neko zainteresovan da izazove vojni sukob između NATO-a i Rusije radi ostvarivanja sopstvenih nacionalnih interesa, mora samostalno da snosi odgovornost za takav potez, umesto da tu odgovornost prebacuje na druge države članice NATO-a. Stvaranje povoda za početak rata je jednostavno. Međutim, dovoljno smo zreli da napravimo razliku između stvarnog oružanog napada zemlje koja nije članica NATO-a na jednu ili više članica Severnoatlantske alijanse, od nečeg drugog. Dok je moja vlada na vlasti, niko neće slati slovačke vojnike van Slovačke da se bore protiv Rusije niti bilo koje druge zemlje na osnovu izmišljenog povoda", naglasio je Fico u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

Fico je pozvao da se prestane sa pričama o lažnoj solidarnosti.

"U Evropskoj uniji nismo u stanju da pokažemo solidarnost čak ni kada je reč o cenama električne energije", rekao je on. Solidarnost u EU ne postoji, što, između ostalog, potvrđuje i ponovno uvođenje graničnih kontrola na unutrašnjim granicama zemalja Šengenske zone, dodao je.

Prema rečima slovačkog premijera, antiruski pozivi na Zapadu predstavljaju pokušaj skretanja pažnje sa sopstvenih problema, prenosi Sputnjik.

Govoreći o mirovnim pregovorima o Ukrajini, Fico je napomenuo da je Kijev 2022. godine napravio grešku kada je poslušao zapadne zemlje i nije potpisao mirovni sporazum.

"Ruska vojska napreduje sve dublje u ukrajinsku teritoriju i ne postoji nikakva međunarodna sila sposobna da primora Rusiju da se povuče sa područja koje kontroliše njena vojska. U aprilu 2022. godine, samo nekoliko meseci nakon početka sukoba, Ukrajina je napravila ozbiljnu grešku time što je poslušala rusofobični Zapad i nije potpisala pripremljeni mirovni sporazum", ocenio je slovački premijer.

Kako je naglasio, "sasvim je očigledno" da je zapadna strategija "pokoravanja Rusije" putem sukoba u Ukrajini doživela neuspeh.

"Ponosan sam što moja vlada otvoreno odbacuje takvu strategiju i ne učestvuje ni u kakvim vojnim donacijama ili vojnim zajmovima Ukrajini. Jasno kažemo 'ne ratu' i pozivamo na hitan početak mirovnih pregovora", napomenuo je on.

Zapad već više od četiri godine "doliva ulje na vatru rata u Ukrajini", zaključio je Fico.

Slovački premijer ranije je izjavio da postoji "smrtna opasnost" od izbijanja sukoba između NATO-a i Rusije – mogućnost koju pojedini zapadni političari sada razmatraju.

(RT Balkan)

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