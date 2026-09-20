VAŠ PAS ZNA KAKO SE OSEĆATE: Naučnici otkrili na koju emociju posebno reaguje
AKO imate psa, verovatno ste više puta primetili da promeni ponašanje kada ste tužni, nervozni ili posebno raspoloženi. Sada istraživanje pokazuje da iza tog utiska zaista može da postoji nešto više - pseći mozak reaguje različito na izraze ljudskog lica, a jedna emocija posebno privlači njihovu pažnju.
Naučnici sa Univerziteta u Beču proučavali su aktivnost mozga pasa dok su posmatrali fotografije ljudskih lica sa različitim izrazima. Rezultati su pokazali da psi mogu da razlikuju sreću, strah, ljutnju i tugu, iako ne nužno na isti način na koji ih doživljavaju ljudi.
Psi posebno reaguju na srećna lica
U prvom delu istraživanja psima su pokazivane fotografije srećnih i neutralnih lica. Kada bi ugledali srećan izraz, aktivirali su se delovi mozga povezani sa obradom vizuelnih i društvenih informacija, kao i sa nagrađivanjem.
Posebno su se izdvojili temporalni korteks i kaudatno jedro, što istraživači povezuju sa činjenicom da srećan izraz lica psima ima posebno značenje.
Strah im je lakše prepoznatljiv od tuge i ljutnje
U drugom delu istraživanja psi su gledali lica koja su izražavala sreću, strah, tugu i ljutnju. Analiza moždane aktivnosti pokazala je da se njihova reakcija razlikuje u zavisnosti od emocije.
Posebno se izdvojila reakcija na prestrašena lica. Psi su ih jasnije razlikovali od tužnih i ljutitih izraza, dok je razlika između tuge i ljutnje bila manje izražena.
Jedno od mogućih objašnjenja jeste to što fotografija ne pruža sve informacije koje pas dobija tokom stvarne interakcije sa čovekom. U svakodnevnom životu on može da prati i ton glasa, pokrete tela i druge signale.
(24sedam)
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