OTAC (44) POGINUO SPAŠAVAJUĆI SINA (7): Čuo njegove krike, pa pao u provaliju duboku skoro 60 metara - Tragedija kod slapa Savica (FOTO)

U SUBOTU poslepodne kod slapa Savica dogodila se teška nesreća u kojoj je jedna osoba poginula na licu mesta, dok je druga teško povređena.

Foto: GRS Bohinj

Kako su naveli gorski spasioci iz Bohinja, koji su učestvovali u intervenciji, a preneo portal 24ur.com, u provaliju su pali dete (7) i njegov otac (44).

Reč je o stranoj porodici koja je bila u obilasku slapa, a tokom povratka zaustavili su se na mestu za odmor sa stolom i klupama.

Gorski spasioci iz GRS Bohinj u subotu poslepodne dobili su poziv za intervenciju kod slapa Savica: "Pad deteta u provaliju." Međutim, kada su stigli na mesto nesreće, utvrdili su da su u provaliju pale dve osobe - pored deteta i njegov otac.

- Prionuli smo na posao i spustili se prema koritu, koje je bilo nešto manje od 60 metara ispod nas. Isto su učinili i članovi dežurne ekipe sa Brnika - naveli su spasioci na internetu.

Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje saopštila je na svojoj internet stranici da je u teškoj nesreći jedna osoba poginula na licu mesta, dok je druga zadobila teške povrede.

- Juče su očigledno sve svoje veštine usmerile na to da spasu mladi život, dok im je za starijeg ponestalo snage - napisali su gorski spasioci.

Povređena osoba je helikopterom vazduhoplovne jedinice policije prevezena u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, dok su spasioci telo preminule osobe pomoću užadi izvukli iz provalije i preneli do polazišne tačke, gde su ga predali pogrebnoj službi.

- Naše iskreno saučešće porodici - zaključili su u GRS Bohinj objavu o intervenciji.

Potrčao kada je čuo krike sina

Kako su saopštili iz Policijske uprave Kranj, prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila tokom povratka strane četvoročlane porodice koja je bila u obilasku slapa Savica.

Kada su se zaustavili na mestu za odmor sa stolom i klupama, sedmogodišnje dete se udaljilo od porodice. Ubrzo nakon toga čuli su njegove krike.

Četrdesetčetvorogodišnji muškarac odmah je krenuo u pravcu odakle su dopirali krici, ali je pritom pao u dubinu, saopštila je policija.

Tokom spasavanja, spasioci su ga pronašli u koritu reke Savice, gde je preminuo od zadobijenih teških povreda. U koritu reke pronađeno je i teško povređeno dete, koje je takođe palo u dubinu.

Policija će, nakon prikupljanja svih informacija, o svojim saznanjima obavestiti nadležno okružno državno tužilaštvo.