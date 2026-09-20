OTAC (44) POGINUO SPAŠAVAJUĆI SINA (7): Čuo njegove krike, pa pao u provaliju duboku skoro 60 metara - Tragedija kod slapa Savica (FOTO)
U SUBOTU poslepodne kod slapa Savica dogodila se teška nesreća u kojoj je jedna osoba poginula na licu mesta, dok je druga teško povređena.
Kako su naveli gorski spasioci iz Bohinja, koji su učestvovali u intervenciji, a preneo portal 24ur.com, u provaliju su pali dete (7) i njegov otac (44).
Reč je o stranoj porodici koja je bila u obilasku slapa, a tokom povratka zaustavili su se na mestu za odmor sa stolom i klupama.
Gorski spasioci iz GRS Bohinj u subotu poslepodne dobili su poziv za intervenciju kod slapa Savica: "Pad deteta u provaliju." Međutim, kada su stigli na mesto nesreće, utvrdili su da su u provaliju pale dve osobe - pored deteta i njegov otac.
- Prionuli smo na posao i spustili se prema koritu, koje je bilo nešto manje od 60 metara ispod nas. Isto su učinili i članovi dežurne ekipe sa Brnika - naveli su spasioci na internetu.
Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje saopštila je na svojoj internet stranici da je u teškoj nesreći jedna osoba poginula na licu mesta, dok je druga zadobila teške povrede.
- Juče su očigledno sve svoje veštine usmerile na to da spasu mladi život, dok im je za starijeg ponestalo snage - napisali su gorski spasioci.
Povređena osoba je helikopterom vazduhoplovne jedinice policije prevezena u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, dok su spasioci telo preminule osobe pomoću užadi izvukli iz provalije i preneli do polazišne tačke, gde su ga predali pogrebnoj službi.
- Naše iskreno saučešće porodici - zaključili su u GRS Bohinj objavu o intervenciji.
Potrčao kada je čuo krike sina
Kako su saopštili iz Policijske uprave Kranj, prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila tokom povratka strane četvoročlane porodice koja je bila u obilasku slapa Savica.
Kada su se zaustavili na mestu za odmor sa stolom i klupama, sedmogodišnje dete se udaljilo od porodice. Ubrzo nakon toga čuli su njegove krike.
Četrdesetčetvorogodišnji muškarac odmah je krenuo u pravcu odakle su dopirali krici, ali je pritom pao u dubinu, saopštila je policija.
Tokom spasavanja, spasioci su ga pronašli u koritu reke Savice, gde je preminuo od zadobijenih teških povreda. U koritu reke pronađeno je i teško povređeno dete, koje je takođe palo u dubinu.
Policija će, nakon prikupljanja svih informacija, o svojim saznanjima obavestiti nadležno okružno državno tužilaštvo.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Fudbaler iz BiH udario autom u avion u Minhenu - bore mu se za život
19. 09. 2026. u 22:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)