Kakva vest za naš tenis! Srbija ima šampionku Evrope!
Mlada srpska teniserka Lana Virc (18) nova je šampionka Evrope u pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji do 18 godina.
Virc je u finalu Evropskog prvenstva u Austriji pobedila Slovakinju Kali Supovu 4:6, 7:6 (9:7), 6:2. Meč je trajao dva sata i 37 minuta.
Mlada srpska teniserka je stigla do druge evropske titule u ovoj kategoriji, pošto je ranije ove godine sa Srbijom osvojila i ekipno zlato.
Virc je 2024. proglašena za najbolju igračicu Evrope do 16 godina u izboru Tenis Evrope.
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