UVEK SU NAJVREDNIJI UPRAVO OVAKVI SUSRETI Mali: Veliko zadovoljstvo bilo je danas provesti vreme u Mladenovcu (VIDEO)
MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali posetio je Mladenovac gde je razgovarao sa građanima o idejama i predlozima za razvoj ovog kraja.
- Veliko zadovoljstvo bilo je danas provesti vreme u Mladenovcu, u razgovoru i druženju sa - građanima koji su podelili svoja iskustva, ideje i predloge za dalji razvoj svog kraja. Uvek su najvredniji upravo ovakvi susreti, jer iza svakog broja stoje ljudi, porodice i njihov svakodnevni život. Mladenovac je u prethodnim godinama ostvario značajan ekonomski napredak. Prosečna zarada porasla je sa 251 evro u junu 2012. godine na 865 evra u junu 2026. godine, što predstavlja rast od gotovo 245 odsto. Istovremeno, broj zaposlenih prema mestu prebivališta povećan je za skoro 88 odsto, sa više od 17.800 zaposlenih.
Ohrabrujući rezultati pokazuju koliko su rad, zajedništvo i stvaranje novih prilika važni za razvoj svake lokalne zajednice. Ipak, najvažnije je da nastavimo da slušamo jedni druge, podržavamo naše porodice, čuvamo zajedništvo i radimo na tome da Mladenovac bude još bolje mesto za život svih generacija. Hvala građanima na toploj dobrodošlici, otvorenom razgovoru i prijatnom druženju. Za bolju Srbiju svakog dana - za Ujedinjenu Srbiju! Da zajedno pobedimo ubedljivije nego ikada - navodi se u objavi.
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